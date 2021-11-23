İzmit Belediyesi, Türk kültürünü Avrupalılara tanıtacak 

İzmit Belediyesi, proje ortağı olduğu ve Ulusal Ajans tarafından kabul edilen Erasmus KA 227 ‘Avrupa Folklorik Değerleri Gençlik Çalışmalarını Aydınlatıyor’ projesiyle ilgili çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda belediyenin hazırlayacağı tanıtım videosunun çekimleri, Kadın Girişimciler Merkezi Deri İşleme Sanatı Atölyesi’nde Kültür Bakanlığı Sanatçısı ve İZGİM Atölye Sorumlusu olan Yasemin Akbulut’un katılımıyla gerçekleştirildi.

DERİ İŞLEME SANATI ANLATILACAK

İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Ar-Ge ve Proje Geliştirme Birimi’nin yürüttüğü sürecin ilk video çekiminde, proje koordinatörü Avrasya Gençlik Gelişim Derneği Başkanı Meriç Tahan ve Kadın Girişimciler Merkezi Sorumlusu Kübra Şıvgın Kara da hazır bulundu. Yaklaşık 2 saat süren video çekimi sonrasında heyet, tanıtım ve uygulama videosu çekilecek diğer folklorik değerler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

E-ÖĞRENİM PLATFORMU OLUŞTURULACAK

İzmit Belediyesi, Misano Adriatico Belediyesi (İtalya), Alman-Arap Diyalog Merkezi WASLA (Almanya) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile birlikte projenin ortakları arasında yer alıyor. Projeyle Avrupa folklorunun gençlik çalışanları ve genç insanlar için uzaktan eğitim imkanıyla yeni eğitim kaynaklarına dönüştüğü interaktif bir e-öğrenim platformu oluşturulacak.

AVRUPA’YA TÜRK KÜLTÜRÜ TANITILACAK

İnternet aracılığıyla gençlerin kolayca ulaşabileceği bir formatta oluşturulacak platformla farklı Avrupa folklorlarının pratik temellerinin öğrenilmesinde rehberlik etmesi hedefleniyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, seçeceği üç folklorik değerle ilgili yapacağı tanıtım ve eğitim videolarını platforma yükleyerek, Avrupalıların Türk kültürünü yakından tanımasını sağlayacak.