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23 Kas 2021 - 16:39- Asayiş G: 23 Kas 2021 - 16:40

Forklift üstünde boya yaparken düşen işçi yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir lojistik deposunda forklift çatalları üzerinde boya yapan bir işçi dengesini kaybedince, yüksekten düşerek yaralandı.
Forklift üstünde boya yaparken düşen işçi yaralandı mask

Olay, Gebze'nin Sultan Orhan Mahallesi’nde bulunan bir lojistik deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo içerisinde forkliftin çatallarına çıkarak yüksek bir yerde boya yapan Hasan K. isimli işçi, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İşçinin düşerek yaralandığını gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan işçi, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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23 Kas 2021 - 16:39 Kocaeli- Asayiş

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