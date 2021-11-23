Mesleğe ilk başladığı okula 57 yıl sonra gelip Atatürk köşesi açtı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şubesi 24 Kasım Öğretmenler günü öncesi İzmit Kadıköy Mahallesinde bulunan 28 Haziran İlkokulunda Atatürk Köşesi açılışı yaptı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve ınkilaplarını hatırlatmak amacı ile okullarda Atatürk Köşesi açma projesini bir süredir devam ettiren Kandıra Şubesi yaklaşık 50 okula Atatürk Köşesi yaptı.

AÇILIŞ YAPILDI

İzmit 28 Haziran İlkokulunda yapılan açılış törenine Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Okul Müdürü Ömer Faruk Öz, Türk Kadınları Birliği Başkanı Aysel Baladın, Kocaeli Şubesi önceki dönem başkanı Gülşen Müstecağlıoğlu, Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, İzmit Rehberlik ve Araştırma Merkezi Şube Müdürü Atilla Türkan, Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu Müdürü Mete Domaç, İzmit Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü Adnan Deniz, Meslek hayarına 1967 yılında 28 Haziran İlkokulunda başlayan Öğretmen Lalezar Kazancıoğlu, Okuldan mezun olan Sevinç Baykal ve dernek üyeleri katıldı.

“ÇOCUKLARIMIZ ULU ÖNDERİ GÖRMELİ”

Kurdale kesimi öncesi Okul Müdürü Ömer Faruk Öz yaptığı konuşmada, “Tek bir şeye ihtiyacımız var. Müreffeh bir Türkiye için, çocuklarımızın aydınlık geleceği için Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini çocuklarımıza, gelecek nesillere aktarmalıyız. İhtiyacımız olan en önemli şeyin Atatürk’ün fikirlerini, ideolojisinin gelecek nesillere aktarmanın gerekli olduğu düşüncesindeyim. Çocuklarımız, okulun girişinde Kurtarıcımız, ulu önderi görmeli. Bu konuda bize vesile olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra şubesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

2 HAFTADA TAMAMLANDI

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren ise yaptığı konuşmada, “Müdür bey çok güzel şeyler söyledi. Bizden böyle bir istekte bulunduğu için kendisine teşekkür ederiz. Bu kadar seri olacağını kendisi de düşünmemişti. Söylemesi ile duvarın tamamlanması arasında 2 hafta var. Bizlere mutluluk verdiler. Çocuklar her kapıdan girdiğinde duvara bakıp Atam izindeyiz diyecek” ifadelerini kullandı. Sevim Deren daha sonra çocuklara pandemi bittikten sonra çocukları lunaparka götüreceği sözünü verdi.

“57 YIL SONRA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI”

Kurdale kesimi öncesi söz alan emekli öğretmen Lalezar Kazancıoğlu 28 Haziran İlkokulunun mesleğe başladığı ilk okul olduğunu ifade etti. Kısa zaman çalışmasına rağmen okulun kendisi için çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Kazancıoğlu, gözyaşlarını tutamadı. 1967 yılında ilk görev yaptığı okula 54 yıl sonra Atatürk köşesi açmaya gelen Kazancıoğlu duygu dolu anlar yaşadı.Açılış töreni sonrası 24 Kasım öğretmenler günü nedeni ile pasta kesildi.