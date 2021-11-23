Reklamı Kapat
23 Kas 2021 - 21:36- Gündem G: 23 Kas 2021 - 23:30

Kocaeli’de hükümet istifa protestosu: 7 gözaltı

Ankara ve İstanbul’da başlayan ‘hükümet istifa’ protestoları Kocaeli’de de gerçekleştirildi. Protestolarda EMEP Körfez İlçe Başkanı Adem Korkmaz gözaltına alındı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

İstanbul ve Ankara’da ‘hükümet istifa’ diyerek başlayan yürüyüş Kocaeli’de tencere ve tavalarla protesto olarak başladı. Derince Yenikent’te vatandaşlar ‘hükümet istifa’ diyerek tencere ve tavalarla balkonlara çıkarak ses çıkarırken EMEP Körfez İlçe Başkanı Adem Korkmaz ve 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Yenikent Polis Karakoluna götürülerek haklarında halkı kin ve düşmanlığa tahrikten işlem yapıldı. EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, “Hükümet İstifa” demek ne zamandan beri suç oldu. İlçe başkanımızı derhal serbest bırakın” diyerek duruma tepki gösterdi.

23 Kas 2021 - 21:36 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.229.580 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Kurtuluş - Sam Amca Doları yükseltti Askerleri de görev başında, hadi sam Amcanın askerleri Amerikanın sözünü dinlemeyen s 400 alan doğuda pkk devleti kurulmasına izin vermeyen şu Amerikanın baş belası Tayyip Erdoğan'ı devirin vatanınız Amerika sizden görev bekliyor emperyalizmin yerli iş birlikçileri göreve.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Kasım 23:29
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi, Türk kültürünü Avrupalılara tanıtacak  mask
İzmit Belediyesi, Türk kültürünü Avrupalılara tanıtacak 
İzmit Belediyesinden en çok atık getiren personeline ödül mask
İzmit Belediyesinden en çok atık getiren personeline ödül
Aygün ve Merdan projeleri inceledi mask
Aygün ve Merdan projeleri inceledi
“İsraf konusunda da Nas var” mask
“İsraf konusunda da Nas var”
Gölcük'te 3+1 130 m² daire icradan satılık mask
Gölcük'te 3+1 130 m² daire icradan satılık
Gıda alışveriş kartı satın alınacak mask
Gıda alışveriş kartı satın alınacak
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL