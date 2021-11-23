İstanbul ve Ankara’da ‘hükümet istifa’ diyerek başlayan yürüyüş Kocaeli’de tencere ve tavalarla protesto olarak başladı. Derince Yenikent’te vatandaşlar ‘hükümet istifa’ diyerek tencere ve tavalarla balkonlara çıkarak ses çıkarırken EMEP Körfez İlçe Başkanı Adem Korkmaz ve 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Yenikent Polis Karakoluna götürülerek haklarında halkı kin ve düşmanlığa tahrikten işlem yapıldı. EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, “Hükümet İstifa” demek ne zamandan beri suç oldu. İlçe başkanımızı derhal serbest bırakın” diyerek duruma tepki gösterdi.
23 Kas 2021 - 21:36- Gündem Güncelleme: 23 Kas 2021 - 23:30
Kocaeli’de hükümet istifa protestosu: 7 gözaltı
Ankara ve İstanbul’da başlayan ‘hükümet istifa’ protestoları Kocaeli’de de gerçekleştirildi. Protestolarda EMEP Körfez İlçe Başkanı Adem Korkmaz gözaltına alındı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Kurtuluş - Sam Amca Doları yükseltti Askerleri de görev başında, hadi sam Amcanın askerleri Amerikanın sözünü dinlemeyen s 400 alan doğuda pkk devleti kurulmasına izin vermeyen şu Amerikanın baş belası Tayyip Erdoğan'ı devirin vatanınız Amerika sizden görev bekliyor emperyalizmin yerli iş birlikçileri göreve.
Esnaf - Tipten anlaşılıyor
Tekin 41 - İSİMİZ ALLAH A KALDİ....
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.