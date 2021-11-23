Kocaeli’de hükümet istifa protestosu: 7 gözaltı

İstanbul ve Ankara’da ‘hükümet istifa’ diyerek başlayan yürüyüş Kocaeli’de tencere ve tavalarla protesto olarak başladı. Derince Yenikent’te vatandaşlar ‘hükümet istifa’ diyerek tencere ve tavalarla balkonlara çıkarak ses çıkarırken EMEP Körfez İlçe Başkanı Adem Korkmaz ve 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Yenikent Polis Karakoluna götürülerek haklarında halkı kin ve düşmanlığa tahrikten işlem yapıldı. EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, “Hükümet İstifa” demek ne zamandan beri suç oldu. İlçe başkanımızı derhal serbest bırakın” diyerek duruma tepki gösterdi.