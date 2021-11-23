Yeni vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 23 Kasım Salı gününün verilerine göre, 365 bin 412 test yapıldı.
YENİ VAKA SAYISI 28 BİNİN ÜSTÜNDE
Güncel verilere göre, 28 bin 170 yeni vaka tespit edilirken, 208 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 29 bin 353 kişi sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA’DAN MASKE UYARISI
Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.