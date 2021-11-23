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23 Kas 2021 - 21:42- Gündem G: 23 Kas 2021 - 21:44

Yeni vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 208 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşanırken, Bakan Koca maske konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Yeni vaka sayısında büyük artış mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 23 Kasım Salı gününün verilerine göre, 365 bin 412 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 28 BİNİN ÜSTÜNDE

Güncel verilere göre, 28 bin 170 yeni vaka tespit edilirken, 208 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 29 bin 353 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN MASKE UYARISI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.
# sağlık, covid-19, fahrettin koca

23 Kas 2021 - 21:42 - Gündem

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