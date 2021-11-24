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24 Kas 2021 - 00:08- Gündem G: 24 Kas 2021 - 00:26

Şube önünde gözaltı nöbeti

‘Hükümet istifa’ diyerek tencere ve tava ile ses çıkaran akabinde Derince Yenikent’te vatandaşları ses çıkarmaya davet eden 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Güvenlik Şube’ye götürülürken EMEP’liler ve Sol Partililer şube önünde beklemeye başladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Şube önünde gözaltı nöbeti mask

Ankara ve İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan ‘hükümet istifa’ yürüyüşü Kocaeli’de de gerçekleştirildi. Derince Yenikent’te vatandaşlar ve EMEP’liler pencerelere çıkarak tencere ve tavalarla ses çıkardı. Yenikent’te EMEP’liler vatandaşları ses çıkarmaya davet ederken aralarında EMEP Körfez İlçe Başkanı Adem Korkmaz ve Evrensel Kocaeli Temsilcisi İzel Gözde Meydan’ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi sağlık kontrollerinin ardından Güvenlik Şube’ye götürüldü. Şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından hastanede yapılan kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte serbest bırakıldı.

“SİZDEN BÜYÜK HALK VAR”

Güvenlik Şube’de gözaltına alınanların ifadesi sürerken Sol Parti ve EMEP’liler şube önünde beklemeye başladı. EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, “Gözaltına alınan arkadaşlarımıza halkı kin ve düşmanlığa tahrikten işlem yapıp güvenlik şubeye sevk ediyorlar. ‘Hükümet istifa’ demek halkı kin ve düşmanlığa tahrik değil tüm emekçi halkın talebi. Sizden büyük halk var” diyerek gözaltılara tepki gösterdi.

“ARKADAŞLARIMIZ DERHAL SERBEST BIRAKILMALI”

Sol Parti İl Temsilcisi Ömer Budak, “Yenikent halkı bir süredir Zamlara Hayır Platformu olarak zamların geri alınması, vergide adalet ve insanca yaşanacak ücret talepleriyle sokakta sesini duyuruyordu. Bu eylemlilik, bugün ülkenin birçok yerinde AKP iktidarını istifaya çağıran halkın tepkisinin örgütlü bir hâliydi. Emek Partisi üyesi ve yöneticisi arkadaşlarımız da ülkenin her yerindeki bu sesi Yenikent halkıyla birlikte bir tepkiye dönüştürdü. Halkı kin ve düşmanlığa sevk bahanesiyle gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal bırakılmalı” dedi.

# sağlık, AKP

24 Kas 2021 - 00:08 Kocaeli- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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