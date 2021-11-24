Yollarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları  

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, yol üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kentin birçok farklı noktasında üstyapı çalışmaları ile konforlu ulaşım için Büyükşehir ekipleri tarafından çalışma yürütülüyor.
İZMİT KAYNARCA, GÖKÇEÖREN VE KAYNARCA KÖYLERİNDE
İzmit ilçesi Kaynarca köyü ana yolunda asfalt yama çalışması yapılırken Gökçeören köyü sadıklar mevkiinde terasman çalışması, Kaynarca köyü yolunda stabilize malzeme serim çalışması yapıldı.
ÇINARLIK MEYDANA DURAK CEBİ
Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Elmacık köyü yolunda stabilize bakım onarım çalışması, Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanında ise durak cebi yapılması için çalışma yapıldı.
YAĞMURSUYU DRENAJ HATTI DÖŞENDİ
Başiskele Doğantepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi tretuvar kaldırım yapım ve bakım çalışmaları yapıldı. Hacıhaliller Yolunda yağmursuyu drenajı çalışmaları yapıldı. Derince Kaşıkçı Mahallesi grup köy yolunda V kanal temizleme çalışması yapılarak yağmur suyunun akışını engelleyen çöpler temizlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.