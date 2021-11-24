Reklamı Kapat
24 Kas 2021 - 09:21- Gündem G: 24 Kas 2021 - 09:23

Yollarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları  

Büyükşehir Belediyesi, yol üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor  

Yollarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları   mask

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, yol üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kentin birçok farklı noktasında üstyapı çalışmaları ile konforlu ulaşım için Büyükşehir ekipleri tarafından çalışma yürütülüyor.  

 

İZMİT KAYNARCA, GÖKÇEÖREN VE KAYNARCA KÖYLERİNDE

İzmit ilçesi Kaynarca köyü ana yolunda asfalt yama çalışması yapılırken Gökçeören köyü sadıklar mevkiinde terasman çalışması, Kaynarca köyü yolunda stabilize malzeme serim çalışması yapıldı.

 

ÇINARLIK MEYDANA DURAK CEBİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Elmacık köyü yolunda stabilize bakım onarım çalışması, Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanında ise durak cebi yapılması için çalışma yapıldı.

 

YAĞMURSUYU DRENAJ HATTI DÖŞENDİ

Başiskele Doğantepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi tretuvar kaldırım yapım ve bakım çalışmaları yapıldı.  Hacıhaliller Yolunda yağmursuyu drenajı çalışmaları yapıldı.  Derince Kaşıkçı Mahallesi grup köy yolunda V kanal temizleme çalışması yapılarak yağmur suyunun akışını engelleyen çöpler temizlendi.

# Başiskele

24 Kas 2021 - 09:21 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.245.476 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yollarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları   mask
Yollarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları  
Yeni vaka sayısında büyük artış mask
Yeni vaka sayısında büyük artış
İzmit Belediyesi, Türk kültürünü Avrupalılara tanıtacak  mask
İzmit Belediyesi, Türk kültürünü Avrupalılara tanıtacak 
İzmit Belediyesinden en çok atık getiren personeline ödül mask
İzmit Belediyesinden en çok atık getiren personeline ödül
Aygün ve Merdan projeleri inceledi mask
Aygün ve Merdan projeleri inceledi
“İsraf konusunda da Nas var” mask
“İsraf konusunda da Nas var”
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL