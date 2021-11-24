Çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakımları yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde inşa ettiği oyun grupları ile çocukları eğlendirirken, spor aletleriyle de gençlerin ve yetişkinlerin sağlıklı yaşamına katkı sağlıyor. Vatandaşların günlük hayatta yararlandığı yerlerin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da düzenli bir şekilde yapılıyor.
BAKIM VE TAMİR İŞLERİ
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yıl boyunca mesire alanlarından diğer pek çok yeşil alana kadar temizlik, bakım ve yenileme gerçekleştiriyor. Bu kapsamda şehrin birçok noktasındaki yeşil alanlarda bulunan çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kontrol, tamir, bakım ve onarımı Büyükşehir ekipleri tarafından yapılıyor. Yapılan çalışma ile çocuk ve yetişkin vatandaşların bu alanlardan sorunsuz bir şekilde faydalanmaları sağlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.