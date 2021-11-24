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24 Kas 2021 - 09:26- Gündem G: 24 Kas 2021 - 09:27

Kocaman’dan öğretmenler günü mesajı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Kocaman’dan öğretmenler günü mesajı mask

Başkan Kocaman mesajında;

Öğretmenlik, dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. Öğretmen, şefkatin, bilginin, sevginin en güzel örnekleridir. Bir öğretmenin kalbi, merhamet ve irfan değirmenidir. Hazreti Ali’nin, ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözü öğretmenlerimizin değerini en iyi şekilde tarif eder.

Anne ve babalarımızla birlikte üzerimizde en çok hakkı olan insanlar, öğretmenlerimizdir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi minnetle, şükranla ve saygıyla anıyor, ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.
# Mustafa
# KARTEPE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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24 Kas 2021 - 09:26 - Gündem

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