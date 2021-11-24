Kocaman’dan öğretmenler günü mesajı

Başkan Kocaman mesajında;

Öğretmenlik, dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. Öğretmen, şefkatin, bilginin, sevginin en güzel örnekleridir. Bir öğretmenin kalbi, merhamet ve irfan değirmenidir. Hazreti Ali’nin, ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözü öğretmenlerimizin değerini en iyi şekilde tarif eder.

Anne ve babalarımızla birlikte üzerimizde en çok hakkı olan insanlar, öğretmenlerimizdir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi minnetle, şükranla ve saygıyla anıyor, ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.