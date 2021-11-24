Kocaman’dan öğretmenler günü mesajı

Başkan Kocaman mesajında;
Öğretmenlik, dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. Öğretmen, şefkatin, bilginin, sevginin en güzel örnekleridir. Bir öğretmenin kalbi, merhamet ve irfan değirmenidir. Hazreti Ali’nin, ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözü öğretmenlerimizin değerini en iyi şekilde tarif eder.
Anne ve babalarımızla birlikte üzerimizde en çok hakkı olan insanlar, öğretmenlerimizdir.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi minnetle, şükranla ve saygıyla anıyor, ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.