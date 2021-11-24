Benzin, motorin ve LPG’ye rekor zam!

TL’de dün yaşanan rekor değer kaybının ardından akaryakıtta bugün tarihi zam kararı alındı. Sektör kaynaklarının Sözcü ile paylaştığı bilgiye göre, litre fiyatı benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zamlanacak. Zamlar bu geceden itibaren pompaya yansıyacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) zamları engelleme ihtimali de bulunuyor. EPDK’nın kararını öğleden sonra vermesi bekleniyor. Dün dolar/TL’de gün içi yükseliş bir ara yüzde 17’yi geçmiş, kur 11,20’den 13,45’e kadar yükseldikten sonra biraz geri çekilmişti.
LPG DAHA DÜN ZAMLANMIŞTI
Otogaza daha dün 19 kuruş zam gelmişti. Bugünkü zamla birlikte kasım ayı içerisinde LPG'ye beşinci kez zam gelmiş oldu. Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş, 16 Kasım’da 25 kuruş, 20 Kasım'da 45 kuruş, 23 Kasım’da 19 kuruş zam gelmişti. Son zamla birlikte son iki ayda LPG’ye yapılan toplam zam 2,96 TL oldu.
Zammın ardından litre fiyatı otogazda İstanbul’da 7,54 TL’den 8,19 TL’ye, Ankara’da 7,64 TL'den 8,29 TL’ye, İzmir’de 7,66 TL'den 8,31 TL’ye yükselecek. Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.
BENZİN VE MOTORİN 4 GÜN ÖNCE ZAMLANMIŞTI
20 Kasım’da benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş zam gelmişti. Bugünkü zamla birlikte benzinin litresi Ankara’da 8,72 TL’den 9,73 TL’ye, İstanbul’da 9,68 TL’ye, İzmir’de 9,75 TL’ye çıkacak. Motorinin litresi ise Ankara’da 9,82 TL’ye, İstanbul’da 9,76 TL’ye, İzmir’de 9,84 TL’ye yükselecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.