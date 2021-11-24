Dilovası'nda 18 Kasım'da halk otobüsünden indiği sırada darbedilen Şenol Bayraktar'ın (45) şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis ekipleri, 5 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden şoför M.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer zanlılar serbest bırakıldı. Gebze ilçesinde yaşayan Bayraktar, 18 Kasım'da sabah işe gitmek için beklediği yerde halk otobüsünün durmaması üzerine gelen başka otobüsün şoförüne durumu şikayet etmişti. Durmadığını öne sürdüğü otobüs şoförüne hakaret etmesi üzerine Bayraktar, o kişinin babası olduğunu söyleyen sürücüyle tartıştıktan sonra araçtan indirilmişti. Daha sonra başka bir halk otobüsüne binen Bayraktar, Dilovası'nda araçtan indiği sırada otobüs şoförü ile 4 kişi tarafından darbedilmişti.
24 Kas 2021 - 09:39- Asayiş Güncelleme: 24 Kas 2021 - 09:41
Yolcuyu darp eden şoför tutuklandı
Dilovası ilçesinde tartıştıkları yolcuyu darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.