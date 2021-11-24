Yeni tedbirler masada! Duyarsız kente kısıtlama

Avrupa'daki vaka artışının Türkiye'ni etkilemesinin 4-5 haftalık bir periyottan sonra olduğu ifade edilirken, edinilen bilgiye göre, aşı ve PCR zorunluluklarına ilişkin öneriler tekrarlanıyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, aşı konusunda duyarsız olan illere yönelik kısıtlamalar getirilmesini önerenler bulunuyor. Toplumdaki kanıksamayı ortadan kaldıracak, ilgisizliği önleyecek yeni kampanya dilinin oluşturulması da öneriler arasında.
Uzmanlar, “Her gün 200 kişinin ölümünü kanıksamak anlaşılır değil. Sosyolog ve psikologlarla çalışarak, ilgisizliğin önüne geçilmesi gerek. Oturup, çek-list yapmanın zamanı” diyor.
HATIRLATMA DOZU VURGUSU
Verilere göre, Türkiye’de her gün 2 doz Sinovac olan 200 bin kişi bağışıklığını kaybediyor. Bu nedenle hatırlatma dozlarının çok önemli olduğu, özellikle mRNA aşısının hatırlatma dozlarıyla yüzde 95 koruduğu belirtiliyor. Nüfusun yeterince aşılı olmaması, korunmanın azalması nedeniyle vakaların beklendiği gibi gerilemediği yorumları yapılıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.