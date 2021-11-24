Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı olan Yuvacık’ta Enes ve Minel Kılıç çiftinin bulup sahiplendiği Sincap Alvin; çay içmesiyle, patates yemesiyle dikkat çekmiş ve yürek ısıtan görüntüler vermişti. Çiftin doğaya saldığı halde doğaya dönmeyip eve dönen sincabın yeni adresi Ormanya oldu. Sincap Alvin’in tedavi ve bakımının ardından yaşam alanı olan doğaya salınacağı öğrenildi.
24 Kas 2021 - 09:45- Gündem Güncelleme: 24 Kas 2021 - 09:47
Sincap Alvin yeni yuvasında
Kocaeli’de sevimli halleriyle herkesin yüzünde tebessüm oluşturan Sincap Alvin, tedavisi için Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.