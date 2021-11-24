Reklamı Kapat
24 Kas 2021 - 09:45- Gündem G: 24 Kas 2021 - 09:47

Sincap Alvin yeni yuvasında

Kocaeli’de sevimli halleriyle herkesin yüzünde tebessüm oluşturan Sincap Alvin, tedavisi için Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.
Sincap Alvin yeni yuvasında mask

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı olan Yuvacık’ta Enes ve Minel Kılıç çiftinin bulup sahiplendiği Sincap Alvin; çay içmesiyle, patates yemesiyle dikkat çekmiş ve yürek ısıtan görüntüler vermişti. Çiftin doğaya saldığı halde doğaya dönmeyip eve dönen sincabın yeni adresi Ormanya oldu. Sincap Alvin’in tedavi ve bakımının ardından yaşam alanı olan doğaya salınacağı öğrenildi.
# Başiskele

24 Kas 2021 - 09:45 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.245.476 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaman’dan öğretmenler günü mesajı mask
Kocaman’dan öğretmenler günü mesajı
Çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakımları yapılıyor mask
Çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakımları yapılıyor
Yollarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları   mask
Yollarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları  
“3 projemiz ile 8 milyon istihdam sağlayacağız” mask
“3 projemiz ile 8 milyon istihdam sağlayacağız”
Yeni vaka sayısında büyük artış mask
Yeni vaka sayısında büyük artış
İzmit Belediyesi, Türk kültürünü Avrupalılara tanıtacak  mask
İzmit Belediyesi, Türk kültürünü Avrupalılara tanıtacak 
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL