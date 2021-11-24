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24 Kas 2021 - 09:47- Siyaset G: 24 Kas 2021 - 09:50

Gelecek Partililere sandık eğitimi

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcıları Bayram Ali Akyüz ve Ahmet Müfit Cengiz tarafından Kocaeli teşkilat mensuplarına ‘Seçimlerde sandığa nasıl sahip çıkacağız’ konulu bir seminer verildi.
Gelecek Partililere sandık eğitimi mask

İzmit Belediyesi Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve il başkanı Serap Çakır’ın ev sahipliği yaptığı seminere; il ve ilçelerin yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri katıldı. Genel merkez yöneticileri Bayram Ali Akyüz ve Ahmet Müfit Cengizseçim öncesi, seçim günü ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında teşkilat mensuplarına bilgiler verildi. Akyüzburada yaptığı konuşmada ikinci kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan partilerinde seçime en hazır teşkilatlardan birisi olan Kocaeli’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaklaşık iki saat süren bir sunum gerçekleştirdi. Seçim günü yaşanabilecek olası sorunlar sırasında yapılması gerekenleri sinevizyon eşliğinde anlatan Akyüz, teşkilat mensuplarının sorularını da yanıtladı. Katılımın bir hayli yüksek olduğu seminer Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatı için adeta olası erken seçimin startı niteliğindeydi.

# Kadın, İzmit belediyesi

24 Kas 2021 - 09:47 - Siyaset

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