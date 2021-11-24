Yürüyüş Yolu’na Hereke kilim motifi  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni yürüyüş Yolu projesinde çalışmalar belirlenen programa uygun olarak devam ediyor. Üç etap halinde süren projede yılsonu yaklaştıkça çalışmalar da aralıksız sürüyor. Yürüyüş Yolu’nu halkın günlük kullanımının yanı sıra ticaretin de merkezi konumuna getirecek projenin 1. etabında yer alan Hereke kilim motifi dikkat çekiyor.

ALT YAPI SORUNU KALMADI

İzmit merkezinde ticaretin ve günlük yaşamın odak noktası olacak Yeni Yürüyüş Yolu projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında alt yapı çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalar sayesinde önümüzdeki 30 yıl boyunca Yürüyüş Yolu’nun çevresinde yer alan 200 bina ve yüzlerce iş yerinde alt yapı sorunu yaşanmayacak. Üstelik alt yapı çalışmaları yapılırken çevredeki binalarda yaşayanlar ve iş yerlerinin çalışmalardan etkilenmemesi için azami gayret gösterildi.

HAYAT HİÇ DURMADI

Hafta içi ve hafta sonunda çalışmaların aralıksız devam ettiği, ekiplerin gece 22.00’ye kadar çalışma yaptığı Yeni Yürüyüş Yolunda alınan tedbirler neticesinde vatandaşların alışverişinde, öğrencilerin okula gidip gelişlerinde, araç ve yaya trafiğinde hiçbir kesinti yaşanmıyor. Böylece Yürüyüş Yolunda hayat hiç durmadan çalışmalar devam ediyor.

KİLİM MOTİFİ ORTAYA ÇIKIYOR

Projenin 1. etabında yer alan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kent mobilyaları yerleştirilmeye başlandı. Yine aynı alanda taş döşeme işleri, tamamlanmak üzere. Yeni Yürüyüş Yolu’na döşenen renkli taşlarla hazırlanan Hereke kilimi motifi de ortaya çıkmaya başladı.

ÇINAR AĞAÇLARI ÖZENLE KORUNUYOR

Yeni Yürüyüş Yolu projesinden farklı etaplarda farklı taşlar da kullanılıyor. Özellikle tarihi çınar ağaçlarının köklerine yakın bölgelerde su geçirgenliği bulunan taşlar tercih ediliyor. Böylece çınar ağaçlarının köklerinin yağmur sularından beslenmesi sağlanıyor. Yol boyunca yer alan tarihi çınar ağaçları projede özenle korunuyor.

ÜÇ ETAP, ÜÇ CADDE

1400 metre uzunluğa sahip projede Cumhuriyet ve Hürriyet caddeleriyle bu caddelerin ortasında yer alan Yürüyüş Yolu bulunuyor. Böylece Büyükşehir ekipleri, 1400 metre uzunluğunda 3 ayrı yolda çalışma yapmak durumunda kalıyor. Üç etapta ve üç farklı caddedeki çalışmalar, hava durumuna göre ayrı ayrı planlanıyor.

ULUGAZİ ÖNÜNE ÇOCUK PARKI

Öte yandan Yeni Yürüyüş Yolu projesi kapsamında Ulugazi İlkokulu önünde çocuk parkı yapımı devam ediyor. Çocuk parkı, Yeni Yürüyüş Yolu projesine uygun olarak, tamamen doğal ahşaptan yapılıyor.

KAMUSAL ALAN ORANI ARTIYOR

Yeni Yürüyüş Yolu projesinde Hürriyet Caddesinin yayalaştırılmasıyla birlikte yaya kullanım alanı 26 bin metrekareden 36 bin metrekareye çıkarılıyor. Tarihi çınar ağaçlarının ve diğer ağaçların özenle korunduğu projede yeşil alanlar da artırılıyor.