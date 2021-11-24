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24 Kas 2021 - 10:19- Gündem G: 24 Kas 2021 - 10:21

YADEV ve Engelsiz Oyun Parkı Hürriyet’in denetiminden geçti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşamda aktif rol almalarını desteklemek amacıyla hayata geçireceği Yaşama Destek Evi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi

YADEV ve Engelsiz Oyun Parkı Hürriyet’in denetiminden geçti mask

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, özel gereksinimli bireylere öz bakım, günlük yaşam ve toplumsal becerilerin öğretilmesini amaçlayan, Kadıköy Mahalle Konağı’nda yapılacak Yaşama Destek Evi (YADEV) projesinde sona gelindi. Özel gereksinimli bireylerin bahçe uğraşları, bocce, su, kum, bowling oyun alanları ve basketbol sahalarındaki etkinliklerle motor becerilerinin geliştirilmesini sağlayacak olan 23 Nisan Engelsiz Oyun Parkı’nda da peyzaj çalışmaları son hızla sürüyor. 


HÜRRİYET DETAYLI BİLGİ ALDI

Kamu kaynaklarının ve belediyeye ait binaların halkın yararına projelerle aktif kullanılmasını ve vatandaşların hayatına dokunacak hizmetleri önemseyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, başkan yardımcısı Sibel Solakoğlu ile birlikte iç mekan tasarımı tamamlanan YADEV ve konak dışında peyzaj çalışmaları devam eden Engelsiz Oyun Parkı’nda çalışmaları inceledi. Hürriyet, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ile Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar’dan projelerle ilgili detaylı bilgi aldı.


KISA SÜRE SONRA AÇILACAK

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilecek olan YADEV, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayatta aktif rol almalarını, yaşam kalitelerinin yükseltilmesini ve özgüvenlerinin artmasını sağlayacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün peyzaj çalışmasını yaptığı Engelsiz Oyun Parkı da özel çocuklara fiziksel aktivite imkanı sunacak. YADEV ve 23 Nisan Engelsiz Oyun Parkı kısa süre sonra hizmete açılacak.

# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet
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24 Kas 2021 - 10:19 - Gündem

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