Havuzdaki iki isim: Gökhan Karadeniz ve Burak Altıparmak

Yaklaşan kış transfer sezonu öncesi Kocaelispor’da eksik olmak bölgeler için takviye çalışmaları devam ediyor. Özellikle ofans hattını baştan aşağıya toparlamak için transfer yapacak olan yeşil siyahlıların gündeminde yerli isimler de var.Devre arası transfer konusunda futbolcu izlemeye başlayan teknik ekibin hata yapma lüksü yok.

KASIM BAŞINDA KADRO DIŞI KALMIŞTI

Yerli transfer konusunda ismi geçen futbolcular arasındaSamsunspor’da kadro dışı bırakılan Gökhan Karadeniz yer alıyor. 1990 doğumlu futbolcu 8 numara pozisyonunda oynuyor. Hatay, Erzurum, Göztepe, Bandırma, Trabzon, Antalya ve Altınordu takımlarında da oynayan Gökhan bu sezon Samsun ekibi ile 5 lig 1 de kupa maçına çıktı. Samsun kulübü bu ayın başında Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz'i süresiz kadro dışı bırakmıştı.

BURSA’DA DA OPERASYON YAPILDI

İsim havuzundaki futbolculardan birisi de Bursaspor’da forma giyen ve 6 numara pozisyonunda oynayan Burak Altıparmak. Bu sezon öncesinde de adı Kocaelispor ile geçen Burak, yeşil beyazlı kulübün son yaptığı açıklamanın ardından Cüneyt Köz ve Aykut Akgün ile birlikte süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Burak ise an itibari ile her hangi resmi bir transfer girişimi olmadığını yakın çevresine belirttiği ifade edildi.