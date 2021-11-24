Hemşeriler tam gaz

Derince Hemşeri Dernekleri Platformu ve Derince Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen Çenesuyu Futbol Turnuvası'nda heyecan devam ediyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, meclis üyeleri, muhtarlar ve STK başkanlarının takip ettiği müsabakalar, hem kıyasıya rekabete hem de dostça görüntülere sahne oluyor. Turnuvada ikinci hafta müsabakaları oynanırken, en farklı galibiyeti Derince Taşköprülüler Derneği’ni 7-1’lik skorla mağlup eden Marmara Mardinliler Derneği elde etti. Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde oynanan müsabakalarda Kocaeli Çankırılılar Derneği, Serhat İlleri Kars-Ardahan-Iğdır Derneği’ni 7-2’lik skorla mağlup ederek haftayı üç puanla kapatmayı başardı. Kocaeli Vartolular Derneği, Kocaeli Ozanlar ve Şairler Derneği’ni 4-1’lik skorla mağlup ederken, Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği de zorlu maçta Kocaeli Kars Derneği’ni 3-2’lik skorla geçmeyi başardı. Kocaeli Erzurumlular Derneği ile Kocaeli Vanlılar Derneği arasında oynanan ve toplam 14 golün atıldığı müsabakada ise kazanan 8-6’lık skorla Erzurumlular Derneği oldu. Haftanın en çekişmeli geçen müsabakasında ise Çınarlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Derince Lisesi Mezunları Derneği’ni 8-7’lik skorla mağlup etti.
24 Kas 2021 - 14:08- Spor Güncelleme: 24 Kas 2021 - 14:10
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.