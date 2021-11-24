KOTEV’de iki eğitim programı var    

Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı (KOTEV) normalleşme sürecine girdi. Pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren KOTEV, kaldığı yerden eğitimlerine devam ediyor. Pandemi öncesi dönemin en başarılı ücretsiz eğitim organizasyonlarından biri olarak kabul gören KOTEV, Kasım ayı bitmeden ardı ardına 2 eğitim programı düzenleyecek. Başvurular web sayfası üzerinden ve http://e-koto.org/Kotev bağlantısından online olarak gerçekleştirilecek. Tamamen ücretsiz olan eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edilecek. Detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler; 0 262 322 30 10/158 no’lu telefon ile irtibata geçebiliyor.
KASIM AYI EĞİTİM PROGRAMI
Dijital Pazarlama Eğitimi/ bugün Perşembe/18:00 – 21:00
Günümüzde İkna ve Satış Eğitimi/30 Kasım Salı/18:00 – 21.00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.