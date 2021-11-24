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24 Kas 2021 - 14:10- Ekonomi G: 24 Kas 2021 - 14:11

KOTEV’de iki eğitim programı var    

Kocaeli Ticaret Odası’nın ücretsiz eğitim üssü KOTEV, pandemi molasının ardından faaliyetlerine devam ediyor. KOTEV’in kasım ayı takviminde 2 eğitim programı yer alıyor  

Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı (KOTEV) normalleşme sürecine girdi. Pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren KOTEV, kaldığı yerden eğitimlerine devam ediyor. Pandemi öncesi dönemin en başarılı ücretsiz eğitim organizasyonlarından biri olarak kabul gören KOTEV, Kasım ayı bitmeden ardı ardına 2 eğitim programı düzenleyecek. Başvurular web sayfası üzerinden ve http://e-koto.org/Kotev bağlantısından online olarak gerçekleştirilecek. Tamamen ücretsiz olan eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edilecek. Detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler; 0 262 322 30 10/158 no’lu telefon ile irtibata geçebiliyor.

KASIM AYI EĞİTİM PROGRAMI

Dijital Pazarlama Eğitimi/ bugün Perşembe/18:00 – 21:00

Günümüzde İkna ve Satış Eğitimi/30 Kasım Salı/18:00 – 21.00
# eğitim

24 Kas 2021 - 14:10 - Ekonomi

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