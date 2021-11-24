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24 Kas 2021 - 14:10- Ekonomi G: 24 Kas 2021 - 14:12

Yapılandırmada son gün 30 Kasım  

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar, 7326 sayılı Kanun Kapsamında SGK prim borçlarını yapılandırmak üzere başvuruda bulunan paydaşların, peşin ve ilk taksit ödeme süresinin 30 Kasım 2021 tarihi bitiminde sona ereceğini söyledi.    

Yapılandırmada son gün 30 Kasım   mask

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar, yapılandırmayla ilgili şu açıklamada bulundu; “Sosyal güvenlik prim borçlarına taksit imkanı, idari para cezaları’ nın %50’ sinin silinmesi ve gecikme zammı uygulamasında büyük indirimlerin yapılması gibi avantajlardan faydalanmaya devam etmek isteyen vatandaşlarımızın 30 Kasım 2021 tarihi bitimine kadar peşin ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir.

 

BORÇ ÖDEMELERİ

 

Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri, e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi SGK’nın anlaşmalı olduğu bankaların şubelerinden, ATM, internet veya mobil bankacılık üzerinden de yapılmaktadır. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası kapsamında daha önce gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımızın yine 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecektir.

 

BÜYÜK AVANTAJ

 

 

2021 Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortasına borcu olan vatandaşlarımız ise genel sağlık sigortası prim borcu aslını, 31 Aralık 2021’ e kadar ödemeleri halinde gecikme cezasının ve zammının tamamı silinecektir. Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan tüm işverenlerimizin ve sigortalılarımızın yapılandırma ile sağlanan bu avantajlardan faydalanmasını temenni ediyorum”

 

# sağlık

24 Kas 2021 - 14:10 - Ekonomi

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