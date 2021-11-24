Arsa ile arazi fiyatlarına Kuzey Marmara Otoyolu dopingi!  

Bölgedeki ulaşım ve altyapı projeleri, gayrimenkul değerini en fazla etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Yakın zamanda tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu ve İzmir-İstanbul Otoyolu’nun güzergâhındaki arsa ve arazi değerleri hızla yükseldi. Bölgelerde arsa fiyatlarında %92, arazi fiyatlarında ise %94’e kadar artış görüldü. Arsa fiyatlarında son 4 yılda en fazla artış İzmir, arazi fiyatlarında en fazla artış ise İzmit’te yaşanırken, İzmir’de arsa fiyatların son 1 yılda %49, son 4 yılda %133 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı ise 1.364 TL oldu.

OTOYOL GÜZERGAHI

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa verilerine göre, İstanbul'un Silivri ilçesi Kınalı kavşağından başlayarak, Sakarya Akyazı’da biten otoyol güzergahındaki bölgelerde son 4 yılda arsa fiyatlarında % 45’e kadar, tarla, bağ, bahçe fiyatlarında ise %94’e kadar artış görüldü. Güzergâhta yer alan bölgeler içinde son 4 yılda arsa fiyatlarında en fazla artış Akyazı’da yaşanırken, arazi fiyatlarında en fazla artış ise İzmit’te görüldü. Sakarya Akyazı’da arsa fiyatları son 1 yılda % 29, son 4 yılda ise % 45 arttı, arsaların ortalama metrekare fiyatı 411 TL. İzmit’te ise arazi fiyatları son 1 yılda % 21, son 4 yılda % 94 artış gösterdi, ortalama metrekare fiyatı 64 TL oldu.

BÜYÜK ARTIŞ YAŞANDI

İzmir, İstanbul Otoyolu güzergahındaki bölgelerde ise arsa fiyatlarında %133, arazi fiyatlarında ise % 94’e kadar artış görüldü. Arsa fiyatlarında son 4 yılda en fazla artış İzmir’de, arazi fiyatlarında en fazla artış ise İzmit’te görüldü. İzmir’de arsa fiyatların son 1 yılda %49, son 4 yılda %133 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı bin 364 TL oldu.