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24 Kas 2021 - 14:11- Ekonomi G: 24 Kas 2021 - 14:12

Alman turistlerin tercihi Türkiye oldu  

Türkiye, Alman turistlerin 2022 için en fazla rezervasyon yaptığı ülkeler arasında yer aldı

Alman turistlerin tercihi Türkiye oldu   mask

Türkiye'nin gelecek yıl programlarında Alman turistlerin en fazla erken rezervasyon tercih ettiği ülkeler arasına yeniden girdiği bildirildi. Almanya'nın önde gelen turizm şirketi TUI, 2022 yaz programının sunumunu yaptı. Sunumu gerçekleştiren TUI Almanya Müdürü Stefan Baumert, gelecek yıl turizmin neredeyse 2019 seviyesinde dengeleneceği konusunda iyimser olduklarını belirterek, “Normalliğin geri döndüğü bir seyahat yazını yaşayacağız." ifadesini kullandı.

24 Kas 2021 - 14:11 - Ekonomi

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