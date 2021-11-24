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24 Kas 2021 - 14:12- Ekonomi G: 24 Kas 2021 - 14:13

Ayda 4 milyon kişi “aracının değerini” tek noktadan sorguluyor  

Türkiye’nin önde gelen 2.el araç ilan platformu arabam.com, web sitesi ve mobil uygulamasındaki sorgulama sayısı ile ikinci el fiyatlamada Türkiye’nin referans noktası oldu.

Ayda 4 milyon kişi “aracının değerini” tek noktadan sorguluyor   mask

Ülkemizde her segmentte yılda 9 milyona yaklaşan ikinci el araç satışı gerçekleşirken, her ay arabam.com’da 4 milyon kişi otomobil ve hafif ticari araçlarını değerliyor. Markanın Trink sat! ve Arabam Kaç Para? hizmetleri sayesinde sunmuş olduğu veriler ile milyonlarca insan arabam.com web sitesi ve mobil uygulamasına gelip aracının değerini öğreniyor. Sorgu sayısı ve ikinci el otomotiv piyasasındaki deneyimi ile ikinci el araç fiyatlamada sektörün lideri olan şirket, ayrıca listeleme platformu olarak her ay yüz binlerce ilan yayınlanmasına ve yılda yaklaşık 1 milyon aracın satılmasına aracılık ediyor.

FİYAT DEĞERLEMESİ

Markanın Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk “tüketicilerin ‘acaba aracımı doğru fiyata mı satıyorum, değerinde mi satıyorum’ şeklinde önemli bir kaygısı var. Sektördeki deneyimimizi yansıttığımız ve geliştirdiğimiz algoritma ile piyasaya yön veriyoruz. Öyle ki oto pazarlarında ve ikinci el araç piyasasında arabam.com’un algoritma tabanlı çalışan fiyat değerleme hizmetleri kullanılıyor, hatta kullanıcılar araçlarını ilana koyarken ‘arabam.com’un aracıma verdiği fiyat budur’ diyerek verdiğimiz fiyat değerlemesinin ekran görüntüsünü kanıt niteliğinde paylaşıyor” dedi.

24 Kas 2021 - 14:12 - Ekonomi

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