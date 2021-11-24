Ayda 4 milyon kişi “aracının değerini” tek noktadan sorguluyor  

Ülkemizde her segmentte yılda 9 milyona yaklaşan ikinci el araç satışı gerçekleşirken, her ay arabam.com’da 4 milyon kişi otomobil ve hafif ticari araçlarını değerliyor. Markanın Trink sat! ve Arabam Kaç Para? hizmetleri sayesinde sunmuş olduğu veriler ile milyonlarca insan arabam.com web sitesi ve mobil uygulamasına gelip aracının değerini öğreniyor. Sorgu sayısı ve ikinci el otomotiv piyasasındaki deneyimi ile ikinci el araç fiyatlamada sektörün lideri olan şirket, ayrıca listeleme platformu olarak her ay yüz binlerce ilan yayınlanmasına ve yılda yaklaşık 1 milyon aracın satılmasına aracılık ediyor.
FİYAT DEĞERLEMESİ
Markanın Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk “tüketicilerin ‘acaba aracımı doğru fiyata mı satıyorum, değerinde mi satıyorum’ şeklinde önemli bir kaygısı var. Sektördeki deneyimimizi yansıttığımız ve geliştirdiğimiz algoritma ile piyasaya yön veriyoruz. Öyle ki oto pazarlarında ve ikinci el araç piyasasında arabam.com’un algoritma tabanlı çalışan fiyat değerleme hizmetleri kullanılıyor, hatta kullanıcılar araçlarını ilana koyarken ‘arabam.com’un aracıma verdiği fiyat budur’ diyerek verdiğimiz fiyat değerlemesinin ekran görüntüsünü kanıt niteliğinde paylaşıyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.