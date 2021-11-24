Yayla Yemek Hazır, NielsenIQ BASES Çığır Açan İnovasyonlar 2021’de ödüle layık görüldü. Yayla Agro, Anadolu’nun binlerce yıllık eşsiz yemek geleneğiyle harmanladığı lezzetleri “Yayla Yemek Hazır” serisi ile tüketiciyle buluşturuyor. Rafa girdiği ilk günden tüketicilerin kalbinde yer tutan “Yemek Hazır” ürünleri, NielsenIQ BASES Çığır Açan İnovasyonlar 2021’de ödüle layık görülerek Yayla Agro’nun Ar-Ge ve inovasyondaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.
24 Kas 2021 - 14:12- Ekonomi Güncelleme: 24 Kas 2021 - 14:13
Yayla’dan yeni yorum
Yayla Yemek Hazır, NielsenIQ BASES Çığır Açan İnovasyonlar 2021’de ödüle layık görüldü. Yayla Agro, Anadolu’nun binlerce yıllık eşsiz yemek geleneğiyl...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.