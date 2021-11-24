Yayla’dan yeni yorum  

Yayla Yemek Hazır, NielsenIQ BASES Çığır Açan İnovasyonlar 2021’de ödüle layık görüldü. Yayla Agro, Anadolu’nun binlerce yıllık eşsiz yemek geleneğiyle harmanladığı lezzetleri “Yayla Yemek Hazır” serisi ile tüketiciyle buluşturuyor. Rafa girdiği ilk günden tüketicilerin kalbinde yer tutan “Yemek Hazır” ürünleri, NielsenIQ BASES Çığır Açan İnovasyonlar 2021’de ödüle layık görülerek Yayla Agro’nun Ar-Ge ve inovasyondaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.