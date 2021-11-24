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24 Kas 2021 - 14:13- Ekonomi G: 24 Kas 2021 - 14:14

SGK'ya 1 milyon 190 bin kişi yapılandırma başvurusunda bulundu

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu.  

SGK'ya 1 milyon 190 bin kişi yapılandırma başvurusunda bulundu mask

SGK'nin yazılı açıklamasına göre, vergi ve bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren ve 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu'na başvurular 30 Eylül itibarıyla sona erdi.  Kanun kapsamında Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş SGK sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar yapılandırıldı.

BORCU PEŞİN ÖDEME

Yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50'si silindi. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyen vatandaş ve kurumların yaptığı başvurular sonucunda önemli miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık borç için yapılandırma başvurusunda bulundu. Borçluların peşin ödemenin sağladığı avantajlardan yararlanmasıyla 1 milyar 620 milyon liralık tahsilat yapıldı.
# sağlık

24 Kas 2021 - 14:13 - Ekonomi

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