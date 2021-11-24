SGK'ya 1 milyon 190 bin kişi yapılandırma başvurusunda bulundu

SGK'nin yazılı açıklamasına göre, vergi ve bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren ve 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu'na başvurular 30 Eylül itibarıyla sona erdi. Kanun kapsamında Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş SGK sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar yapılandırıldı.
BORCU PEŞİN ÖDEME
Yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50'si silindi. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyen vatandaş ve kurumların yaptığı başvurular sonucunda önemli miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık borç için yapılandırma başvurusunda bulundu. Borçluların peşin ödemenin sağladığı avantajlardan yararlanmasıyla 1 milyar 620 milyon liralık tahsilat yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.