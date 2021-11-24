Çeker'e ilk ziyaret Şanlı'dan

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda 94 delegenin 90'ının oyunu alarak tekrar başkanlığa seçilen Ömer Çeker'e ilk hayırlı olsun ziyaretini Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı ve yönetim kurulu üyeleri yaptı. Geçtiğimiz hafta da Şanlı’ya ilk ziyareti Çeker yapmıştı. Başkan Şanlı ve ekibi Çeker'e kahve ve çikolata hediye etti.

“KAMU-SEN’İN HAFIZASI”

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Yaşar Şanlı, “Kamu-Sen’in Kocaeli'deki hafızası Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanımız Ömer Çeker'i ve yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Bundan sonra birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Toplu sözleşme görüşmesinde dile getirdiğimiz refah payı uygulamasındaki ısrarımızdaki haklılığımız bu gelişmelerle bir kere daha görüldü. Enflasyon farkı ödemesinin maaşlardaki erimeye çare olmadığı ortaya çıktı. Bu noktada kayıpların karşılanması amacıyla ek zam talebimizin bir an önce hayata geçirilmesi, bunun yanında refah payı uygulamasının yürürlüğe konulması konusunda ısrarlı talebimiz devam etmektedir. Bütçeden memura müjde çıkmalıdır" dedi.