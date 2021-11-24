SP Kandıra’da Başkan Arslan

Saadet Partisi Kandıra 6. Olağan Kongresi, büyük bir heyecanla gerçekleşti. 2011’den itibaren partinin ilçe başkanlığı görevinde olan Ramazan Arslan tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi. Kongrede Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, İl Başkanı Zafer Mutlu, ilçe yöneticileri yer aldı. Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

“BU PARAYLA KOCAELİ’Yİ YENİDEN İNŞA EDERİZ”

Doğan, “Türkiye’nin dolara endeksli borcu 450 milyar dolar. 450 milyar doları biz dolar olarak ödeyeceğiz ama TL olarak kazanacağız. Değer kaybı 3.8’i 450 milyar ile çarptığımız zaman borcumuz dolar olarak yerinde durduğu halde ama TL olarak borcumuz ne kadar arttı demektir, 1 trilyon 700 milyar lira borcumuz arttı demektir. Kocaeli’de 588 bin hane var. Kocaeli’yi 13 defa yeniden sıfırdan inşa ederiz bu parayla. Dolar yükselince devletin borcu yükseliyor. Devletin yükselen borcunu vatandaş olarak biz ödüyoruz. SP önümüzdeki ilk seçimde 20 yıldan ders almış, diğer bütün siyasi partilerle beraber iktidara gelecek ve Türkiye’yi normalleştirecektir” dedi.