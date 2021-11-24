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24 Kas 2021 - 14:18- Siyaset G: 24 Kas 2021 - 14:19

Filiz: Art arda gelen zamlar çiftçimizin belini büktü

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İlçe Teşkilatıyla birlikte Eseler ve Durhasan köylerine ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Filiz, “Art arda gelen zamlar çiftçimizin belini büktü” dedi

Filiz: Art arda gelen zamlar çiftçimizin belini büktü mask

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Eseler Köyü Muhtarı Tuncay Bostan’ı ziyaret etti. Ziyarette İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz’e Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız, İlçe Başkan Yardımcıları; Nevin Ayyıldız, Nihal Kupşi, Abdurrahman Akgül, Kenan Vural, Erol Derin, Danışma Kurulundan Seher Yüce ve Güneş Akgün, Kadın Politikaları biriminden Sevinç Yalçın eşlik etti. İYİ Parti İzmit Teşkilatı, Eseler Köyü’nde yapımı devam eden Camii inşaatında çalışan ustaları ziyaret ederek kolaylıklar diledikten sonra kapı kapı gezerek köy halkının sorunlarını yerinde dinlediler. Ardından Durhasan Solaklar köyünde ise buğday ekimine destek vererek ekime yardımında bulundular.

“BÜYÜK ZARAR EDİYORLAR”

Diğer mahalle ziyaretlerinde olduğu gibi ‘Bizi bu iktidardan kurtarın’ yakarışlarıyla karşılaştıklarını belirten İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, ‘’Ülkemiz ekonomisinin bu kadar kötü olduğu bir süreçte çiftçimizin üretmesi çok önemli fakat çiftçilerimize destek yerine köstek olan bir hükümet ile karşı karşıyayız. Gübre ve mazot fiyatlarının artışı çiftçimizin iyice belini büktü. Ziyaret ettiğimiz her yerde ürettikleri malın karşılığını alamadıklarını iletiyorlar, her ekim ve hasat zamanında büyük zarar ettiklerinden yakınıyorlar” dedi.
# Kadın
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24 Kas 2021 - 14:18 - Siyaset

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