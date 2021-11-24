Gelecek Partililere sandık eğitimi

İzmit Belediyesi Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve İl Başkanı Serap Çakır’ın ev sahipliği yaptığı seminere; il ve ilçelerin yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri katıldı. Genel merkez yöneticileri Bayram Ali Akyüz ve Ahmet Müfit Cengiz seçim öncesi, seçim günü ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında teşkilat mensuplarına bilgiler verildi. Akyüz, ikinci kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan partilerinde seçime en hazır teşkilatlardan birisi olduğunu söylediği Kocaeli’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Seçim günü yaşanabilecek olası sorunlar sırasında yapılması gerekenleri sinevizyon eşliğinde anlatan Akyüz, teşkilat mensuplarının sorularını da yanıtladı.