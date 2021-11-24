İzmit Belediyesi Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve İl Başkanı Serap Çakır’ın ev sahipliği yaptığı seminere; il ve ilçelerin yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri katıldı. Genel merkez yöneticileri Bayram Ali Akyüz ve Ahmet Müfit Cengiz seçim öncesi, seçim günü ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında teşkilat mensuplarına bilgiler verildi. Akyüz, ikinci kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan partilerinde seçime en hazır teşkilatlardan birisi olduğunu söylediği Kocaeli’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Seçim günü yaşanabilecek olası sorunlar sırasında yapılması gerekenleri sinevizyon eşliğinde anlatan Akyüz, teşkilat mensuplarının sorularını da yanıtladı.
24 Kas 2021 - 14:18- Siyaset Güncelleme: 24 Kas 2021 - 14:20
Gelecek Partililere sandık eğitimi
Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcıları Bayram Ali Akyüz ve Ahmet Müfit Cengiz tarafından Kocaeli teşkilat mensuplarına “Seçimlerde sandığa nasıl sahip çıkacağız” konulu bir seminer verildi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.