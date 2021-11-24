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24 Kas 2021 - 14:19- Siyaset G: 24 Kas 2021 - 14:20

YRP’li Civelek’ten İYİ Parti Başiskele’ye ziyaret

Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Başkanı Tevfik Civelek, İyi Parti Başiskele İlçe Teşkilatını ziyaret etti

YRP’li Civelek’ten İYİ Parti Başiskele’ye ziyaret mask

İyi Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar ve yönetimi ile bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Başkanı Tevfik Civelek ve yönetimi, daha iyi bir Başiskele için istişarelerde bulundu. Siyasette yaşanan kutuplaşma ve gerginliğe Başiskele’de müsaade etmeyeceklerini dile getiren İlçe Başkanı Tevfik Civelek, “Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın siyasete getirdiği zarafet ve hoşgörüyü Başiskele siyasetine hakim kılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMİN KİLİT PARTİSİ YRP”

Yapılacak herhangi bir erken seçime hem Başiskele’de hem de Türkiye genelinde hazır olduklarını belirten Civelek, “Anketlerde bizleri istedikleri kadar yok saymaya çalışsınlar onlar da biliyor ki bu seçimin kilit partisi Yeniden Refah Partisi olacaktır” dedi. İyi Parti İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar’a nazik ev sahipliklerinden ötürü teşekkür eden Civelek, Rüzgar ve yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
# Başiskele
# YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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24 Kas 2021 - 14:19 - Siyaset

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