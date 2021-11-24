“Katar’dan uçak hediye alanlar bize ahlak dersi vermeye çalışıyorlar”

Birleşik Kamu İş Konfederasyonuna bağlı Eğitim İş Sendikası Kocaeli 1 No’lu Şubesi 24 Kasım öğretmenler günün nedeni ile bugün İzmir Sabri Yalım Parkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Ekonomik eleştirilerin de yapıldığı basın açıklamasına CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Eğitim İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer Sendika yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

“SİYASİ KADROLAR ÖĞRETMENİ EZİYOR”

Sendika adına açıklamayı şube başkanı Sabri Mutlu gerçekleştirdi. Günümüzde öğretmenlerin hak ettiği değeri görmediklerini ifade eden Mutlu açıklamasında, “Bugün ise Türkiye’de öğretmenlerin hak ettiği ilgi ve değeri gördüğünü, taleplerinin karşılandığını söylemek mümkün değildir. Muhalif ve örgütlü öğretmen devletin gözünde sakıncalı görülmekte; öğretmenin mesleki ve demokratik haklarını savunacağı örgütlenme hakkı engellenmekte; kendisini daha da yetiştirecek ve toplumda saygınlığını sürdürecek maddi olanaklardan yoksun bırakılmaktadır. Eğitimi bilimsel ve laik özünden koparmaya çalışan siyasi kadrolar, eğitimi çökertirken öğretmeni de ezmektedir” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMENLERİN HAKLARI AKP DÖNEMİNDE GERİLEDİ”

Sözlerinin devamında Mutlu, “Öğretmenlerin toplumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve özlük hakları, AKP iktidarı döneminde ciddi şekilde gerilemiştir. Eğitim sisteminde yaşanan köklü değişiklikler, 4+4+4 gerici eğitim yasasıyla Öğretim Birliği’ne vurulan darbe, okul dönüşümleri, siyasi kadrolaşma, yandaş yönetici atama gayreti, eğitimin dini referanslara göre şekillendirilmek istenmesi, okullarda yaşanan şiddetin artması, ihraçlar ve açığa almalar, sürgünler, sözleşmeli ve güvencesiz istihdam uygulamalarıyla öğretmenlerin yaşadığı sorunları daha da derinleştirmiştir” dedi.

“DOĞRUDAN TORPİL”

Hükümetin ek gösterge sözünü tutmadığını hatırlatan Mutlu, “Öğretmenlerin sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye kategorilere ayrılması, emek sömürüsünü artırmış, modern çağın kölelik sistemini yaratmıştır. Kadrolu öğretmen atamasından vazgeçerek “doğrudan torpil” anlamına gelen mülakata dayalı sözleşmeli öğretmen sistemini getiren Bakanlık, öğretmen açığını ücretli öğretmenlik ile kapatmaya çalışmaktadır. Ataması yapılmayan öğretmen sayısı 700 bini geçmişken, 80 binin üzerinde eğitim emekçisi ücretli öğretmen denen güvencesizlik altında sömürülürken ücretli öğretmenlik gibi geçici çözümlerle okullardaki öğretmen açığının kapatılması mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Mutlu açıklamasının devamında taleplerini şu şekilde sıraladı:

· Bu karanlıktan çıkış için taleplerimiz: İnsanlık onuruna yaraşır bir ücret alıp, insanca yaşamak istiyoruz.

· Söz verilmesine rağmen yaşama geçirilmeyen 3600 ek gösterge hakkımızı istiyoruz.

· Eğitim çalışanları arasında ayrımcılık yaratacak uygulamalara son verilmesi istiyoruz.

· Ek ders ücretlerimizin emekliliğe sayılmasını talep ediyoruz.

· Eğitim emekçilerinin köle değil geleceğin mimarları olduğunun idrak edilmesini istiyoruz.

· Sadece öğrencilerimiz ve kendimiz için değil ülkemizin geleceği için laik, bilimsel, adil ve kamusal eğitim istiyoruz.

· Eğitim kurumlarımızın personel ihtiyacının, hükümetin ekonomi ve eğitimde din eksenli politikaları ile değil nesnel ve bilimsel kriterlerle belirlenmesini talep ediyoruz.

· Yeterli sayıda öğretmen ve yardımcı personel istihdam edilmesini istiyoruz.

· Öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçecek önlemler alınmasını talep ediyoruz.

· Her şeyden önemlisi meslek onurumuzu geri istiyoruz.

BAKANLIK GENELGESİNE TEPKİ

Eğitim İş Sendikası genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ise, “Ağustos ayında bir toplu sözleşme dönemi yaşandı. Bir tiyatro oyunu oynandı. Yandaş sendikalar eğitim emekçilerini yoksulluk ve sefalete teslim ettiler. Asla siyasi iktidarın sefalet ve yoksulluk bütçesine teslim olmayacağız. Ülkemizi bağımsız ve laik bir ülke haline getirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 24 Kasım öğretmenler günü nedeni ile bakanlıktan bir genelge geldi. Genelgede diyorki öğretmenler hediye kabul etmesinler. Biz eğitimciler vatandaşlarımızın ne denli yoksulluk içinde yaşadığını biliyoruz. Bizler zaten öğrencilerimizden mali değeri yüksek hediyeler almıyoruz. Sizler öğrencilerin kırlarda topladığı çiçeklerden bile rahatsız oluyorsunuz. Katar’dan uçak hediye alanlar bize ahlak dersi vermeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.