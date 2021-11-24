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24 Kas 2021 - 14:31- Gündem G: 24 Kas 2021 - 14:33

Acil kan aranıyor

İzmit Devlet Hastanesi'nde yatan Ayhan Akdoğan için A Rh (-)  kana ihtiyaç var. Kan verebilecek olanlar hasta yakınıyla iletişime geçip  Kızılay Kan M...
Acil kan aranıyor mask

İzmit Devlet Hastanesi'nde yatan Ayhan Akdoğan için A Rh (-)  kana ihtiyaç var. Kan verebilecek olanlar hasta yakınıyla iletişime geçip  Kızılay Kan Merkezlerine hasta adıyla kan bağışında bulunabilirler.  

Hasta Adı: Ayhan Akdoğan

Hasta Yakını: Elif Akdoğan (kızı) : 0 (532) 482 51 84

24 Kas 2021 - 14:31 - Gündem

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