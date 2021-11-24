İzmit Çarşısı üreticilerinden Öğretmenler Günü’ne özel hediye kutusu

Doğaya saygılı mikro üretim yapan beş kadın girişimci, İzmit Çarşısı’ndaki dayanışma ağından beslenerek bir araya geldiler. Her birinin üretim hikayeleri, gelecek kaygısı ve var olma mücadelesi ortak bir paydada birleşti. Üreticiler el emeği ürünlerle yeni fikirler üretmeye başladılar. Bu girişimlerin ilki ise hediye kutuları oldu.
KADIN EMEĞİ DESTEKLENİYOR
Her bir kutu, bu beş kadın üreticinin el emeği ürünlerinden oluşuyor. Kutu içeriğinde çeşitli çini kahve fincanları, makrome dekorlar, katkısız ve doğal kurabiyeler, doğal balmumu mumlar ve amigurumi süs eşyaları bulunuyor. Kutu içeriği isteğe göre kişiselleştirilebiliyor.
Alınan her bir kutu ile kadın emeği, yerel üretim ve el sanatları destekleniyor. Bu kutular şehir içine teslim edilebildiği gibi, kargo ile tüm yurt içine gönderilebiliyor.
ÜRETİCİ KADINLAR VE ATÖLYELERİ
Fisun Keten - Fisun’un Gökkuşağı Atölyesi
İlgen İpek Girit - Atölye İlgen
Nur Erdoğan - Rufina Handmade
Canan Barlin - Bal ve Şeker Butik Pastanesi
Şahika Arslan - Byshkka
Hediye kutularına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın
https://good4trust.org/carsi/urunler/hediye_kutusu-3197722961
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.