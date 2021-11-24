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24 Kas 2021 - 14:33- Gündem G: 24 Kas 2021 - 14:34

İzmit Çarşısı üreticilerinden Öğretmenler Günü’ne özel hediye kutusu

İzmit Çarşısı üreticilerinden yetenekli beş kadın üretici, güçlerini birleştirerek özel günlere göre farklı konseptlere uyarlayacakları hediye kutuları oluşturuyorlar. Üreticilerin ilk ürünlerinin konsepti Öğretmenler Günü oldu
İzmit Çarşısı üreticilerinden Öğretmenler Günü’ne özel hediye kutusu mask

Doğaya saygılı mikro üretim yapan beş kadın girişimci, İzmit Çarşısı’ndaki dayanışma ağından beslenerek bir araya geldiler. Her birinin üretim hikayeleri, gelecek kaygısı ve var olma mücadelesi ortak bir paydada birleşti. Üreticiler el emeği ürünlerle yeni fikirler üretmeye başladılar. Bu girişimlerin ilki ise hediye kutuları oldu.

KADIN EMEĞİ DESTEKLENİYOR

Her bir kutu, bu beş kadın üreticinin el emeği ürünlerinden oluşuyor. Kutu içeriğinde çeşitli çini kahve fincanları, makrome dekorlar, katkısız ve doğal kurabiyeler, doğal balmumu mumlar ve amigurumi süs eşyaları bulunuyor. Kutu içeriği isteğe göre kişiselleştirilebiliyor. 
Alınan her bir kutu ile kadın emeği, yerel üretim ve el sanatları destekleniyor. Bu kutular şehir içine teslim edilebildiği gibi, kargo ile tüm yurt içine gönderilebiliyor.

ÜRETİCİ KADINLAR VE ATÖLYELERİ

Fisun Keten  - Fisun’un Gökkuşağı Atölyesi


İlgen İpek Girit -  Atölye İlgen 


Nur Erdoğan - Rufina Handmade


Canan Barlin - Bal ve Şeker Butik Pastanesi 


Şahika Arslan - Byshkka


Hediye kutularına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın


https://good4trust.org/carsi/urunler/hediye_kutusu-3197722961

# Kadın

24 Kas 2021 - 14:33 - Gündem

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