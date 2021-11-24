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24 Kas 2021 - 15:17- Asayiş G: 24 Kas 2021 - 15:23

Çalıştığı sitenin yöneticisini öldüren bahçıvana 25 yıl hapis cezası

Kocaeli’de bahçıvan olarak çalıştığı sitenin yöneticisini aralarında çıkan tartışma sonrası silahla vurarak öldüren zanlı, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çalıştığı sitenin yöneticisini öldüren bahçıvana 25 yıl hapis cezası mask

Olay, 23 Mart 2020 tarihinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kerpe Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir site yöneticisi Mustafa Baygül (66), sitede bahçıvan olarak çalışan Gazi Dal ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki tabancayı çıkartan Gazi Dal, Baygül’e ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Baygül, ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Baygül hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Baygül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Gazi Dal ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“BEN 20 YILDIR YANIMDA BIÇAK VE SİLAH BULUNDURURUM”

“Kasten öldürme” suçundan yargılanan şahsın duruşması Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları bulunurken tutuklu sanık duruşmaya SEGBIS ile katıldı. Son sözleri sorulan sanık Gazi Dal, “Benim silah taşımamın sebebi birini öldürme amacıyla değildir. Her cebinde silah taşıyan insan birini öldürecek diye bir şey yoktur. Ben 20 yıldır yanımda bıçak ve silah bulundururum.” dedi.

“25 YIL HAPİS CEZASI”

Mahkeme heyeti, Mustafa Baygül’ü “kasten öldürme” suçu ile hareket eden Gazi Dal’ın suçunun sabit olduğunu belirterek 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

# sağlık, Mustafa

24 Kas 2021 - 15:17 - Asayiş

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