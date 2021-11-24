Sülfürik Asit’ e durdurma kararı

Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaprak Fidancı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Hazırlanan dilekçe ve imzalar, T.C Kocaeli Valilik Makamı, T.C Körfez İlçe Kaymakamlık makamlarıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yanı sıra 28 ayrı kurum ve müdürlüğe derneğimiz tarafından ulaştırılmıştır. Bu sürede projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında ÇED süreci devam etmiş, 9 Kasım 2021 günü Ankara’ da Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nde İnceleme Değerlendirme Kurul (İDK) toplantısı yapılacağı ilan edilmiştir. Bakanlığa bu toplantıya katılma talebimiz pandemi nedeniyle red edilmiştir. Pandemi sürecinde ilçemizde başka projelere ait 6 tane ÇED Halkın Katılımı Toplantısı ile yine Ankara’ da 2 ayrı İDK Toplantısına katıldığımızdan Red kararını tanıma ihtimalimiz elbette yoktu. Türlü güçlüğe rağmen derneğimiz Ankara’ da Bakanlıktaki toplantıya katılmıştır. Toplantıda bakanlıktan 2 kurul üyesi ve proje sahipleri 12 kişi hazır bulunmuştur.

İDK Toplantısında proje sunumu yapıldıktan sonra derneğimiz ve kurul üyelerinin projeye dair soruları olmuş, ardından proje için resmi kurumların görüşleri okunmuştur.

Toplantı sırasında Proje sahibi tarafından sürekli “alanın 25 yıldır kendilerinde tapulu olduğu, birçok insana ekmek verdiği” defaten hatırlatma gereği duyulmuştur. Elbette şirket sahibinin bahsettiği bu hususlardan hiç birisinin kendisine Körfezi zehirlemesi için bir hak vermediğini hatırlatmak ise taraf olarak bize düşmüştür. Aynı zamanda “atık değerlendireceğiz geri dönüşüm yapacağız ülkeye girdi sağlayacağız” şeklinde bakanlığı etkilemeye yönelik ifadeleri olmuş ancak kurul üyeleriyle birlikte bizim de fark ettiğimiz dosyadaki yanıltıcı kimi fotoğraf ve eksik bilgiler sorulduğunda yeterli cevaplar alınamamıştır.

Kurum görüşlerinde itiraz dilekçemizde yer alan hususlara da vurgu yapılarak, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi’ nin OLUMSUZ görüş verdiği görülmüştür. Bakanlık Hava Kalitesi Dairesinin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği yaratacağından projeye çekincesini bildirmesi ve DSİ’ nin görüş yazısı eksik olduğundan Kocaeli Körfez İlçesinde yapılmak istenen Modül Enerji SÜLFÜRİK ASİT TESİSİ Projesi için “SÜRE DURDURMA” Kararı verilmiştir. Süreç derneğimizce takip edilecektir.

Bugün geldiğimiz nokta, ilçemizde sade vatandaşından, siyasetçisi, yöneticisine hep birlikte hareket etme iradesini göstermesi kadar, çevre mücadelesi için ciddi bir kazanımdır. Ve elbette bu karar, aslında itiraz dilekçesine attığı imzasıyla, dükkanında, sokakta, kahvede, pazarda samimi olarak itirazını dile getirip, İlçesine, yaşam alanlarına aslında geleceğine sahip çıkan KÖRFEZ HALKINA aittir, içtenlikle şükranlarımızı sunarız. Saygılarımızla"