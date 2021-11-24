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24 Kas 2021 - 15:27- Siyaset G: 24 Kas 2021 - 15:29

BTP liderinden Öğretmenler Günü mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Gene Başkanı Hüseyin Baş 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. 
BTP liderinden Öğretmenler Günü mesajı mask

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri kendisi de bir eğitimci olan merhum Prof. Dr.Haydar Baş’ın ve Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz sözlerine yer verdi. Paylaşımında Prof. Dr. Haydar Baş’ın “Öğretmenlik kutsaldır çünkü O insan işçisidir. Öğretmenlerin kazancı insandır. Her meslek sahibi servet kazanır, para kazanır ama öğretmen insan kazanır.” sözüne yer veren Hüseyin Baş, Mustafa Kemal Atatürk’ün de, “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.” sözlerine dikkat çekti.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, öğretmenlikle ilgili paylaştığı bu iki veciz sözü , “Başöğretmenlerin izinde” notuyla paylaştı.

 
# Mustafa

24 Kas 2021 - 15:27 - Siyaset

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