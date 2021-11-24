‘Beyaz Yürüyüş’ Kocaeli’de! Emeğimizin karşılığını vermiyorlar

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve birliğe bağlı tabip odaları özlük hakları, çalışma koşulları ve halkın sağlık hakkı için İstanbul’dan Ankara'ya ‘Beyaz Yürüyüş’ başlattı. İstanbul Kadıköy’den başlayan yürüyüşte hekimlerin ilk durağı Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi oldu. Heyeti Derince’de Kocaeli Tabib Odası Başkanı Ömer Ardaman, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Recep Pehlivan ve sağlık emekçileri karşıladı. Hastane önünde gerçekleşen basın açıklamasında ilk olarak konuşan Kocaeli Tabib Odası Başkanı Ömer Ardaman, “Neoliberal politikaların sağlıkta çöküşü getiren Sağlıkta Sönüşüm Projesi hekimler ve tüm sağlık çalışanlarını olanca acımasızlığı ile tüketerek olumsuzluklarını toplumun kılcal damarlarına dek yansıttı. Koruyucu sağlık hizmetlerinin terk edildiği, sağlık hizmetlerinde basamaklandırmanın kaldırıldığı, kışkırtılmış sağlık talebi üzerine kurulan sistem toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini derinden sarstı” dedi.

“SALGININ BEDELİ AĞIR OLDU”

Ardaman, “ COVİD-19 pandemisi ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada koruyucu sağlık hizmetleri olmadan hastalık ve salgınların önlenemeyeceğini göstermiş, tüm dünyada ekonomik öncelikler temelinde yönetilen salgının bedeli ağır olmuştur. Ülkemizde de iktidarın tercihini toplumdan yana kullanmadığı, salgının bilimin gereklerine göre değil ekonominin ihtiyaçlarına göre yönetildiği bir sürece hepimizi tanıklık ettik. Toplumu, yerel yönetimleri, emek-meslek örgütlerini, bilim insanlarını, demokratik kitle örgütlerini salgınla mücadele sürecine sahil etmeyen iktidar, güvenlikçi anlayışın ötesine ve pandeminin yıkıcı sonuçlarının önüne geçememiştir” dedi.

“EN ÇOK ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELERDEN OLDUK”

Ardaman, “Bu yangın söndürülemediği gibi yurttaşlarımızın, sağlık çalışanlarının ölümleri durdurulamamış ve Türkiye, tüm pandemi dönemi boyunca COVİD-19’a bağlı en çok vaka ve ölümün görüldüğü ülkelerden birisi olmuştur. Pandeminin gerektiği gibi yönetilmemesi, sağlık sisteminin iflası ile ertelenmiş sağlık hizmetlerine bağlı pek çok hastalık sonucu çok sayıda insanımızın ölümlerinin acısı da buna eklenmiştir” dedi.

“SADECE HEKİMLERİN DEĞİL TOPLUMUN TALEBİDİR”

Ardaman’ın ardından söz alan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fidancı; “Türk Tabibler Birliği olarak hekimler olarak biz o beyaz önlüğü giydiğimiz ilk günün heyecanını taşıyoruz. Hiç o heyecanı yitirmedik. Ama heyecanımızı yitirmemiz için bizi bu alandan sürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sağlıkta çöküş projeleri başlamadan önce sağlık projesinin yüzde 70’inden fazlası sağlık emekçilerine ayrılırken 2022 yılı bütçesinden bu oran yüzde 30’lara düştü. Emeğimizin karşılığını vermiyorlar. Bu emeğin bir karşılığı yok. Bu emek insandan yana, yaşamdan yana ve biz yaşamdan yana bir mücadelde salgında her gün yüzlerce insanımızı yitirmek istemiyoruz. Bir yılda aynı hastanın 252 kez hastaneye başvurmasını engellemek için mücadele ediyoruz. O nedenle bütün taleplerimiz sadece hekimlerin değil toplumun talepleridir” dedi.

“GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTINIZ”

Programda son olarak söz alan Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Recep Pehlivan, “Gerektiğinde en zorlu koşullardan başarıyla çıkmayı alışanlık haline getirmiş kardeşlerim. İstanbul’dan alevlenen ve Türkiye’nin dört bir tarafının aydınlanmasına sebep olan bu haklı yürüyüşte bizleri yalnız bırakmayan, dayanışmasını eksik etmeyen dostlarımız, hepiniz Kocaeli’ye hoşgeldiniz. Sesimize ses, gücümüze güç kattınız. Omuzlarımızda, pandemi döneminde kaybettiğimiz arkadaşlarımızın, gün aşırı uykusuz nöbetlerin yol açtığı çalışma koşulları sonucunda vefat eden asistan doktor arkadaşımız Rümeysa Berrin Şen’in, gücünü aldığımız, aile hekimleri arkadaşlarımızın emeklerinin temsilcisi olma manevi ağırlığıyla bugün burada bulunuyoruz” dedi.

“TEMEL HAKLARIMIZ İÇİN MEYDANLARDAYIZ”

Pehlivan, “Gazetelerde ve televizyonlarda “sağlıkta çağ atladığımız” haberleri dönerken, Kasım ayının bu soğuk günlerinde “sadece temel haklarımız” için yine meydanlardayız. Her çıkan yeni sistem değişikliğini duyduğumuzda, “lehimize bir şey olmadığını düşünmekten yorulduk. Sistematik ve planlı bir şekilde elimizden alınmaya çalışılan haklarımız yerine, yapanların dahi ne olduğu konusunda bir fikirlerinin olmadığı dengesiz ‘iş yükleriyle’ karşı karşıya bırakıldık. Günü kurtarmaya yönelik hamleler yerine, bu coğrafyanın hak ettiği hizmet anlayışı taleplerimiz ise hep cevapsız kaldı. Özgür düşünmenin; “gelişime” sebep olacağından bihaber olanların yaptıkları ve bir sonraki aşamasının ayaklara pranga vurmak olan, Aile Hekimliği yeni Ceza Yönetmeliği ile korkutulmaya çalışıldık” dedi.

“KAZANACAĞIZ, BİLİYORUZ”

Son olarak Pehlivan, “Ek gösterge hakkımız için itiraz ettikçe, maaşımızın düşürülmesi ile tehdit edildik. Bu dünyanın “öküzün boynuzunda değil, ellerimizin üzerinde durduğunu bilenler” olarak; ellerimizle değiştirebileceklerimizin farkındayız. Emeklerimizin hiçe sayıldığı ortamda yapılan dayatmaları kabul etmiyoruz. Arkadaşlar bizler bütün trajedilere rağmen umudun daha fazla olduğu topraklardayız. Umudumuz ise afaki hayaller yerine, kendimize ve mesleki onuruna sahip çıkan arkadaşlarımıza dayanmaktadır. Her fırsatta haykırdık, yine yeniliyoruz. Kazanacağız, biliyoruz” şeklinde konuştu.