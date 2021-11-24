Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 2316. Sokak adresinde ikamet eden reklam tabela ustası 2 çocuk babası İbrahim Akbaba (66) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.
24 Kas 2021 - 15:37- Asayiş Güncelleme: 24 Kas 2021 - 15:45
2 çocuk babası koronaya yenildi
Karamürsel'de ikamet eden İbrahim Akbaba Covid-19 nedeniyle vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.