Reklamı Kapat
24 Kas 2021 - 15:52- Gündem G: 24 Kas 2021 - 15:54

Torun, 24 Kasım’da öğretmenleri yalnız bırakmadı 

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kocaeli Valiliği tarafından gerçekleştirilen programlarda öğretmenleri yalnız bırakmadı 

Torun, 24 Kasım’da öğretmenleri yalnız bırakmadı  mask

24 Kasım Öğretmenler Günü, ilimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Asıl mesleği öğretmenlik olan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun da, bu anlamlı günde meslektaşlarını yalnız bırakmadı. Torun güne, Kocaeli Valiliği’nin saat 09.30’da Kültür Tepesi’nde gerçekleştirdiği çelenk bırakma merasimine katılarak başladı. Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve iki öğretmen gözetiminde Atatürk Heykeli’ne çelenk bırakıldı.


DÜZENLENEN PROGRAM İLE KUTLANDI 


Çelenk bırakma töreninin ardından saat 10.30’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa geçildi. Protokolün konuşmaları ile başlayan programda, emekliliğe ayrılan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi. Ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi ve aday öğretmenler yemin etti. ‘Öğretmen Gözüyle Kocaeli’ şarkılarının söylenmesinin ardından program, ‘Öğretmen Olmak Oratoryosu’ ile sona erdi.
# eğitim, İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
YADEV ve Engelsiz Oyun Parkı Hürriyet’in denetiminden geçti mask
YADEV ve Engelsiz Oyun Parkı Hürriyet’in denetiminden geçti
Emirşah Torun ve Ozan Aksu öğretmenleri yalnız bırakmadı mask
Emirşah Torun ve Ozan Aksu öğretmenleri yalnız bırakmadı
Fethiye Caddesi altyapı çalışmaları  240 metreye ulaştı mask
Fethiye Caddesi altyapı çalışmaları  240 metreye ulaştı
Konuk belediyeciler  İZGİM’e hayran kaldı mask
Konuk belediyeciler  İZGİM’e hayran kaldı
İzmit Belediyesinden gençlere  İngilizce Konuşma Atölyesi mask
İzmit Belediyesinden gençlere  İngilizce Konuşma Atölyesi
Hürriyet: "Aile bireylerine şiddet uygulayan kişilerle yolumuzu ayıracağız" mask
Hürriyet: "Aile bireylerine şiddet uygulayan kişilerle yolumuzu ayıracağız"
Hürriyet, Avrupa Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı   mask
Hürriyet, Avrupa Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı  
İzmit Belediyesi Ayazma Kapalı Pazar Alanının çatısını yeniliyor mask
İzmit Belediyesi Ayazma Kapalı Pazar Alanının çatısını yeniliyor
İzmit Belediyesi’nden  Hacıhızır’a yeni merdiven mask
İzmit Belediyesi’nden  Hacıhızır’a yeni merdiven
Çocuk Sinema Okulu mezunlarından muhteşem GALA mask
Çocuk Sinema Okulu mezunlarından muhteşem GALA

24 Kas 2021 - 15:52 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.245.476 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sülfürik Asit’ e durdurma kararı mask
Sülfürik Asit’ e durdurma kararı
Efsane Cuma’ya Özel Efsane İndirimler Özdilek’te mask
Efsane Cuma’ya Özel Efsane İndirimler Özdilek’te
İzmit Çarşısı üreticilerinden Öğretmenler Günü’ne özel hediye kutusu mask
İzmit Çarşısı üreticilerinden Öğretmenler Günü’ne özel hediye kutusu
Acil kan aranıyor mask
Acil kan aranıyor
Çeker'e ilk ziyaret Şanlı'dan mask
Çeker'e ilk ziyaret Şanlı'dan
Başkan Söğüt “Öğretmenlerimiz başımızın tacı” mask
Başkan Söğüt “Öğretmenlerimiz başımızın tacı”
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL