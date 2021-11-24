Torun, 24 Kasım’da öğretmenleri yalnız bırakmadı 

24 Kasım Öğretmenler Günü, ilimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Asıl mesleği öğretmenlik olan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun da, bu anlamlı günde meslektaşlarını yalnız bırakmadı. Torun güne, Kocaeli Valiliği’nin saat 09.30’da Kültür Tepesi’nde gerçekleştirdiği çelenk bırakma merasimine katılarak başladı. Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve iki öğretmen gözetiminde Atatürk Heykeli’ne çelenk bırakıldı.



DÜZENLENEN PROGRAM İLE KUTLANDI



Çelenk bırakma töreninin ardından saat 10.30’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa geçildi. Protokolün konuşmaları ile başlayan programda, emekliliğe ayrılan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi. Ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi ve aday öğretmenler yemin etti. ‘Öğretmen Gözüyle Kocaeli’ şarkılarının söylenmesinin ardından program, ‘Öğretmen Olmak Oratoryosu’ ile sona erdi.