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24 Kas 2021 - 16:08- Ekonomi G: 24 Kas 2021 - 17:03

Rekor zam öncesi akaryakıt istasyonlarında araç kuyruğu!

Dolar/TL'deki tarihi yükselişin ardından akaryakıta da tarihi zam geldi. Benzine 1 lira 1 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş, otogaza da 65 kuruş zam kararı alındı. Zammı duyan akaryakıt istasyonlarına koştu.
Rekor zam öncesi akaryakıt istasyonlarında araç kuyruğu! mask

Dövizin tarihi rekor kırarak 13.50 TL’ye ulaşması, beraberinde akaryakıtta da tarihi zammı getirdi. TL’de yaşanan rekor değer kaybının ardından akaryakıtta dün zam kararı alındı. Sektör kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, litre fiyatı benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogaza da 65 kuruşa zam yapılacağı belirtildi.

KUYRUKLAR OLUŞTU

Akaryakıta zam haberini duyan vatandaşlar, soluğu akaryakıt istasyonlarında aldı. Dün saat 16.00’dan itibaren bütün akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Yeni zamlarla birlikte benzinin litresi 8,67 TL’den 9,68 TL’ye, motorinin litresi 8.71 TL’den 9.76 TL’ye, otogazın litresi de 7,54 TL’den 8,19 TL’ye yükseldi. 

24 Kas 2021 - 16:08 - Ekonomi

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