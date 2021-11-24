Rekor zam öncesi akaryakıt istasyonlarında araç kuyruğu!

Dövizin tarihi rekor kırarak 13.50 TL’ye ulaşması, beraberinde akaryakıtta da tarihi zammı getirdi. TL’de yaşanan rekor değer kaybının ardından akaryakıtta dün zam kararı alındı. Sektör kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, litre fiyatı benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogaza da 65 kuruşa zam yapılacağı belirtildi.
KUYRUKLAR OLUŞTU
Akaryakıta zam haberini duyan vatandaşlar, soluğu akaryakıt istasyonlarında aldı. Dün saat 16.00’dan itibaren bütün akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Yeni zamlarla birlikte benzinin litresi 8,67 TL’den 9,68 TL’ye, motorinin litresi 8.71 TL’den 9.76 TL’ye, otogazın litresi de 7,54 TL’den 8,19 TL’ye yükseldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.