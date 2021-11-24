Körfez’de bulunan Petkim Ortaokulunda yaklaşık 20 senedir anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Raziye Tekce Gedik, yaklaşık 6 aydır kanser tedavisi görüyor. 3 aydır da kemotrapi gören tecrübeli öğretmen Gedik’i öğrencileri ve mesai arkadaşları 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Körfez Mimar Sinan Mahallesinde bulunan evinin önünde ziyaret etti. Ellerinde balonlar ve çiçeklerle karşısında öğrencilerini ve meslektaşlarını gören Gedik, duygu dolu anlar yaşadı. Tedavi gören öğretmenlerinin evinin önünde toplanan öğrenciler öğretmenlerine şarkılar söyleyerek moral verdi. Tedavisi devam eden Raziye Tekce Gedik, bir an önce iyileşerek görevinin başına döneceği günü bekliyor.
24 Kas 2021 - 16:19- Yaşam Güncelleme: 24 Kas 2021 - 16:22
Kanser tedavisi gören öğretmene sürpriz kutlama
Körfez Petkim Ortaokulu öğretmenlerinden olan ve bir süredir kanser tedavisi gören Raziye Tekce Gedik’i öğretmenler gününde kendisine sürpriz yapan öğrencileri yalnız bırakmadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.