Reklamı Kapat
24 Kas 2021 - 16:34- Gündem G: 24 Kas 2021 - 16:35

Darıca Belediyesi, öğretmenleri unutmadı

Darıca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde farklı bir çalışmaya imza attı. Örnek bir uygulamayla Darıca genelindeki bütün okulları ziyaret eden Darıca Belediyesi, ilçe genelindeki yaklaşık 3 bin 500 öğretmeni tek tek ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Darıca Belediyesi, öğretmenleri unutmadı mask

Darıca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde örnek bir uygulamayla öğretmenlerin mutluluğuna ortak oldu. Eğitim camiasını ve öğretmenleri önemsediğini her fırsatta dile getiren ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürekli işbirliği içinde olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde de farklı bir çalışmaya imza attı.

HER OKULA GİDİLDİ

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelindeki bütün okullar tek tek ziyaret edildi. Devlet okulları ve özel okullar ayrımı gözetmeden ilçedeki bütün okullara giden Darıca Belediyesi, öğretmenleri yalnız bırakmadı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, okulları gezerek öğretmenler odasına konuk oldu ve öğretmenlere çiçek hediye ederek öğretmenler gününü kutladı.

BÜTÜN BİRİMLER SAHADAYDI

Başkan Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları Abdüllatif Özkan, Cüneyt Şentürk, Ayhan Naci Yılmaz ve Nurdoğan Yılmaz ile birlikte bütün birim müdürleri ayrı gruplar halinde bütün mahallelerde tek tek okulları ziyaret ettiler. Darıca’daki bütün okullara giden ekipler, tek tek bütün öğretmenleri ziyaret ederek çiçek hediye edip öğretmenler gününü kutladı.

BIYIK: “EĞİTİM CAMİASININ HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğretmenlerin her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek ““El birliği ile Darıca’mızda eğitim kalitesini yükseltmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Okullarımızdan ve eğitim camiasından gelen talepler en önemli önceliklerimizden biri. Darıca Belediyesi olarak her zaman eğitimin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve okul müdürleri de ziyaretler nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerini unutmayan Başkan Muzaffer Bıyık ve ekibine teşekkür ettiler.

# Darıca, eğitim
# DARICA BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bıyık’a gençlik ödülü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bıyık’a gençlik ödülü
Bıyık: ‘Eğitimin her zaman yanındayız’ mask
Bıyık: ‘Eğitimin her zaman yanındayız’
Başkan Bıyık kan bağışında bulundu mask
Başkan Bıyık kan bağışında bulundu
Darıca’da esnafa ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı mask
Darıca’da esnafa ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı
Darıca Belediyesi’nden 29 Ekim özel çekilişi mask
Darıca Belediyesi’nden 29 Ekim özel çekilişi
Bıyık: ‘Muhtarlar bizim yol arkadaşımız’ mask
Bıyık: ‘Muhtarlar bizim yol arkadaşımız’
Bıyık: ‘Kadriye teyzemiz herkese örnek olmalı’ mask
Bıyık: ‘Kadriye teyzemiz herkese örnek olmalı’
Darıca Balıkçısı kapılarını açıyor mask
Darıca Balıkçısı kapılarını açıyor
Şamdan’ın 13’üncü Türkiye şampiyonluğu mask
Şamdan’ın 13’üncü Türkiye şampiyonluğu
Darıca’da anneler mutlu, çocuklar mutlu mask
Darıca’da anneler mutlu, çocuklar mutlu

24 Kas 2021 - 16:34 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.245.476 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Torun, 24 Kasım’da öğretmenleri yalnız bırakmadı  mask
Torun, 24 Kasım’da öğretmenleri yalnız bırakmadı 
Sülfürik Asit’ e durdurma kararı mask
Sülfürik Asit’ e durdurma kararı
Efsane Cuma’ya Özel Efsane İndirimler Özdilek’te mask
Efsane Cuma’ya Özel Efsane İndirimler Özdilek’te
İzmit Çarşısı üreticilerinden Öğretmenler Günü’ne özel hediye kutusu mask
İzmit Çarşısı üreticilerinden Öğretmenler Günü’ne özel hediye kutusu
Acil kan aranıyor mask
Acil kan aranıyor
Çeker'e ilk ziyaret Şanlı'dan mask
Çeker'e ilk ziyaret Şanlı'dan
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL