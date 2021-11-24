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24 Kas 2021 - 16:37- Gündem G: 24 Kas 2021 - 16:39

İzmit Belediyesi, öğretmenleri bowlingde buluşturdu 

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlediği bowling turnuvasında ilimizde görev yapan öğretmenleri bir araya getirdi 

İzmit Belediyesi, öğretmenleri bowlingde buluşturdu  mask


İzmit Belediyesi, ülkemizin geleceğini oluşturan bireylerin yetiştirilmesinde büyük rol oynayan öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde de unutmayarak ilimizde görev yapan eğitimcileri bowling turnuvasında bir araya getirdi. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikte, 160 eğitimcinin oluşturduğu 32 takım kıyasıya mücadele etti. Saat 10.00’da başlayan organizasyon, saat 17.00’ye kadar aralıksız devam etti.


TAYFA EKİBİ ŞAMPİYON OLDU 

Ncity AVM Bowlingo bowling alanında gerçekleştirilen turnuvada, rakiplerine geçit vermeyen Hacı Bektaş Veli Ortaokulu öğretmenlerinin oluşturduğu Tayfa ekibi şampiyon oldu. Şampiyon takım kupa ve madalyalarını, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’nın elinden aldı. Turnuvada Strake ekibi ikinci ve Efsane Ekip’te üçüncü sırada yer aldı. Turnuvanın sayı kralı ve kraliçeleri ise, harika performanslar ortaya koyan Alp Tokay Uygun ve Elif Bahadır oldu. Öğretmenler, etkinlik için kendilerini unutmayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.


ÖĞRETMENLERİMİZE MİNNETTARIZ

Organizasyon sonrası açıklamalarda bulunan ve konuşmasına 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başlayan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, “Öğretmenlerimiz kutsal, elleri öpülecek insanlardır. Bizi bugüne onlar getirdi, onlara minnettarız. Bugün pandemi sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları bir nebze olsun unutturmak ve stres atmalarını sağlamak için bowling turnuvası düzenledik. Bu organizasyona katıldıkları için tüm eğitimcilere İzmit Belediyesi ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet
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24 Kas 2021 - 16:37 - Gündem

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