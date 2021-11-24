Gebzespor hafta sonu oynayacakları Küçükçekmece Sinopspor maçı hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Gebzesporlu futbolcular emekli öğretim üyesi olan teknik direktörleri Metin Köksal Terzi’nin antrenman öncesi öğretmenler gününü kutlayarak çiçek hediye etti. Duygulanan teknik direktör Terzi, “Beni bu denli anlamlı bir günde duygulandırdınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Sürprizin ardından Gebzespor, Küçükçekmece Sinopspor hazırlıklarını sürdürdü.
24 Kas 2021 - 16:44- Spor Güncelleme: 24 Kas 2021 - 16:46
Futbolculardan, emekli öğretim üyesi olan teknik direktörlerine sürpriz
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Gebzespor'da futbolcular, emekli öğretim üyesi olan teknik direktörlerinin öğretmenler gününü kutladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.