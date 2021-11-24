Kamyoncu esnafının randevu çilesi sona eriyor

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu’ndan randevu alırken 20 gün sonraya gün verilmesine tepki gösteren şoför esnafı, araçlarda kusur tespit edildiğinde de ikinci muayenenin 20-25 gün sonraya verildiğini belirtmişti. Bu durumun iş kaybına yol açtığı ve zarara uğradıklarını belirten esnaf, yılda 40-45 gün boyunca yatmak zorunda kalan araçları yüzünden maddi kayıp yaşadıklarını söylemişti. Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Hakan Zorlu’nun girişimleri sonucunda sulh sağlandı. Sakarya’da görevli TÜVTÜRK Teknik ve Kalite Müdürü Murat Dede, kooperatif birliğini ziyaret ederek konuyu bir kez de oda başkanlarından dinledi.

PERON ARTIRIMI İSTİYORLAR

Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Hakan Zorlu, Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Besim Kaçar, Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Ahmet Taşçı ve kooperatif temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, sorunlar bir kez de TÜVTÜRK yetkilisine aktarıldı. Hakan Zorlu, istasyonlarında ticari araçlara ayrılan peronların yetersiz olduğunu, bu peronların artırılması gerektiğini bir kez daha tekrarladı. Randevu almakta zorlanan ticari araç sahiplerinin her yıl muayene zorunluluğu olduğunu hatırlatan oda başkanları, TÜVTÜRK’ten peron artırımı istiyor.

SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Kamyoncu esnafının TÜVTÜRK ile ilgili sorunlarını dinleyen Sakarya’da görevli TÜVTÜRK Teknik ve Kalite Müdürü Murat Dede, konunun biraz da pandemi dönemi olması nedeniyle aşırı hissedildiğini söyleyerek, gerekli düzenleme ve çözümlerin sağlanacağını söyledi. Dede, “Biz daha sağlıklı ve güvenilir bir trafiğin sağlanması için varız. Aynı zamanda vatandaşın işinin zamanında görülmesi bizim de önceliğimiz. Artık sorunlarınıza daha yakından vakıf olduk. Bundan sonraki dönemlerde daha sağlıklı bir işleyişle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.