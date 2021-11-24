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24 Kas 2021 - 17:02- Gündem G: 24 Kas 2021 - 17:24

Nazmi Tirben vefat etti

İzmitlilerin yakından tanıdığı, Kartepe Peyzaj Firması sahibi Ziraat Mühendisi Nermin Tirben’in eşi Nazmi Tirben yaşamını yitirdi

Nazmi Tirben vefat etti mask

Sosyal yaşama katkıları ve kültür ve sanata olan düşkünlüğü ile tanınan, Hassas Boru Şirketi Kurucu ortaklarından Nazmi Tirben (73) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Tirben’in cenazesi yarın toprağa verilecek.
# çocuk

24 Kas 2021 - 17:02 - Gündem

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