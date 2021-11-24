Nazmi Tirben vefat etti

Sosyal yaşama katkıları ve kültür ve sanata olan düşkünlüğü ile tanınan, Hassas Boru Şirketi Kurucu ortaklarından Nazmi Tirben (73) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Tirben’in cenazesi yarın toprağa verilecek.