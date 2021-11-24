İzmit Belediyesinden kadın hakları semineri

İzmit Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetler Mücadele Günü kapsamında Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Didem Turan ve Av. Hande Özok tarafından İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezinde (İZGİM) saat 14.00’te kadın hakları konusunda seminer düzenlenecek.



ROZET VE ANAHTARLIK DAĞITILACAK

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü seminer programının yanı sıra turuncu renk rozet dağıtarak farkındalık oluşturacak. Rozetin yanında kadınlara İzmit Belediyesinin Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile imzaladığı protokol kapsamında hizmet veren Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nı tanıtan anahtarlık dağıtacak. Kadınlar şiddete maruz kaldığında ya da tanık olduğunda hukuksal ve psikolojik olarak bu hattan destek alabilecek.