Reklamı Kapat
24 Kas 2021 - 20:27- Asayiş G: 24 Kas 2021 - 20:28

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 3 gözaltı

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına ilişkin Kocaeli’nin de içinde bulunduğu 3 ilde yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Kocaeli ile birlikte toplam 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

24 Kas 2021 - 20:27 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.245.476 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yolcuyu darp eden şoför tutuklandı mask
Yolcuyu darp eden şoför tutuklandı
Forklift üstünde boya yaparken düşen işçi yaralandı mask
Forklift üstünde boya yaparken düşen işçi yaralandı
Haftalık uyuşturucu raporu: 61 operasyonda 19 kişi tutuklandı mask
Haftalık uyuşturucu raporu: 61 operasyonda 19 kişi tutuklandı
Tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı mask
Tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı
Babası ve ağabeyinin evini benzin dökerek ateşe verdi mask
Babası ve ağabeyinin evini benzin dökerek ateşe verdi
Çatıda çıkan yangın korkuttu! Alevler kısa sürede büyüdü... mask
Çatıda çıkan yangın korkuttu! Alevler kısa sürede büyüdü...
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL