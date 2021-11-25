‘İzmit Bal Günleri’ başlıyor

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bal Günleri etkinliğini sürdürecek. 26-27-28 Kasım tarihlerinde İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve yaklaşık 600 aktif üyesi bulunan Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen etkinlik, saat 11.00’de Belsa Plaza önünde kurulan stantlarda gerçekleştirilecek.

BEREKETLİ OLSUN

İzmit Bal Günleri etkinliği ile İzmitli üretici ve tüketici bir araya gelecek. İzmit Bal Günleri etkinliği sayesinde gezgin arıcıların Türkiye’nin çeşitli yerlerine kamp kurup ürettiği ve İzmit’te üretilen kaliteli balların tüketiciyle buluşması sağlanacak. İzmit Belediyesi yetkilileri tüm vatandaşları İzmit Bal Günleri etkinliğine davet ederek, “ Sağlık kaynağı olan arı ürünlerinin hak ettiği değeri bulması dileğiyle halkımıza afiyet, şifa ve İzmitli üreticilerimize bereketli olsun” ifadelerini kullandılar.