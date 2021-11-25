Reklamı Kapat
25 Kas 2021 - 09:27- Gündem G: 25 Kas 2021 - 09:30

‘İzmit Bal Günleri’ başlıyor

İzmit Belediyesi, Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliğiyle birlikte 26-27-28 Kasım’da gerçekleştireceği İzmit Bal Günleri etkinliğiyle üretici ve tüketiciyi buluşturacak
‘İzmit Bal Günleri’ başlıyor mask

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bal Günleri etkinliğini sürdürecek. 26-27-28 Kasım tarihlerinde İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve yaklaşık 600 aktif üyesi bulunan Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen etkinlik, saat 11.00’de Belsa Plaza önünde kurulan stantlarda gerçekleştirilecek. 

BEREKETLİ OLSUN

İzmit Bal Günleri etkinliği ile İzmitli üretici ve tüketici bir araya gelecek. İzmit Bal Günleri etkinliği sayesinde gezgin arıcıların Türkiye’nin çeşitli yerlerine kamp kurup ürettiği ve İzmit’te üretilen kaliteli balların tüketiciyle buluşması sağlanacak. İzmit Belediyesi yetkilileri tüm vatandaşları İzmit Bal Günleri etkinliğine davet ederek, “ Sağlık kaynağı olan arı ürünlerinin hak ettiği değeri bulması dileğiyle halkımıza afiyet, şifa ve İzmitli üreticilerimize bereketli olsun” ifadelerini kullandılar.

# sağlık, İzmit belediyesi

25 Kas 2021 - 09:27 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.243.675 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesinden kadın hakları semineri mask
İzmit Belediyesinden kadın hakları semineri
Nazmi Tirben vefat etti mask
Nazmi Tirben vefat etti
İzmit Belediyesi, öğretmenleri bowlingde buluşturdu  mask
İzmit Belediyesi, öğretmenleri bowlingde buluşturdu 
Darıca Belediyesi, öğretmenleri unutmadı mask
Darıca Belediyesi, öğretmenleri unutmadı
Torun, 24 Kasım’da öğretmenleri yalnız bırakmadı  mask
Torun, 24 Kasım’da öğretmenleri yalnız bırakmadı 
Sülfürik Asit’ e durdurma kararı mask
Sülfürik Asit’ e durdurma kararı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL