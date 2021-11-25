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25 Kas 2021 - 09:37- Gündem G: 25 Kas 2021 - 09:39

Öğretmenler 24 Kasım’da Atatürk Evi’nde buluştu

Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk Müzesi’ni ziyaret etti
Öğretmenler 24 Kasım’da Atatürk Evi’nde buluştu mask

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmayan Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi öğretmenleri, Atatürk’ün eşsiz hatıralarının bir araya getirildiği İzmit Belediyesinin Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret etti. Rehber eşliğinde müzeyi gezen ve sergilenen nesneler hakkında bilgi alan yaklaşık 25 öğretmen, müzeye hayran kaldı. 

HAYRAN KALDILAR

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihine ithafen kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk Müzesi’ni ziyaret eden öğretmenlere, ziyaretlerinin sonunda İzmit Belediyesi tarafından günün hatırasına hediyeler takdim edildi.  Müzenin atmosferinden çok etkilendiklerini ifade eden öğretmenler, Atatürk Evi Müzesi’ni İzmit’e kazandıran İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.
# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet, Mustafa

25 Kas 2021 - 09:37 - Gündem

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