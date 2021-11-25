Öğretmenler 24 Kasım’da Atatürk Evi’nde buluştu

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmayan Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi öğretmenleri, Atatürk’ün eşsiz hatıralarının bir araya getirildiği İzmit Belediyesinin Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret etti. Rehber eşliğinde müzeyi gezen ve sergilenen nesneler hakkında bilgi alan yaklaşık 25 öğretmen, müzeye hayran kaldı.
HAYRAN KALDILAR
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihine ithafen kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk Müzesi’ni ziyaret eden öğretmenlere, ziyaretlerinin sonunda İzmit Belediyesi tarafından günün hatırasına hediyeler takdim edildi. Müzenin atmosferinden çok etkilendiklerini ifade eden öğretmenler, Atatürk Evi Müzesi’ni İzmit’e kazandıran İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.